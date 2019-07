PER ACCOMPAGNARE l'inizio degli sconti l'associazione Commercianti centro storico ha organizzato per domani una sfilata di moda e musica con i dj storici del Tartaruga e delle Marche

E’ partito il countdown per la caccia all’affare. Nelle Marche l’inizio dei saldi di fine stagione è previsto per sabato, come in molte altre regioni italiane. Gli sconti dureranno fino al primo settembre. E c’è chi, come l’associazione commercianti centro storico di Macerata, ha pensato di organizzare un evento da affiancare all’avvio dei saldi: si tratta di “Remember disco time”. L’appuntamento è per domani dal pomeriggio fino a tarda sera, con i negozi sempre aperti. Alcune modelle daranno vita a una di sfilata per le vie principali del centro storico seguite da fotografi che, negli angoli più suggestivi e di fronte ad alcuni negozi, allestiranno dei set fotografici, fino ad arrivare alla sera dove, in piazza Vittorio Veneto, una selezione di dj storici dei tempi d’oro della discoteca Tartaruga, animeranno la serata con musica anni ‘70/’ 80. Il programma prevede dalle 16 alle 17,30 il ritrovo delle aspiranti Miss Blumare in zona palco e l’allestimento del gazebo per le operazioni di trucco e acconciatura con parrucchieri e make up artist, a seguire, alle 17,50 fino alle 19,50 shooting fotografico per le vie del centro con servizi e posa di fronte alle attività commerciali coinvolte nell’organizzazione. Previste anche altre piccole iniziative nelle vie del centro. In serata, alle 21,15 è fissato l’inizio dello show Miss Blumare con il defilee animato dalle musiche dei dj storici delle Marche. Le miss sfileranno con abiti delle proposte moda estate 2019 fornite da attività maceratesi accompagnate da contributi musicali e video. Alle 22 interviste e curiosità con cenni storici dell’era della discoteca a Macerata e Ancona mentre a partire dalle 22,30 fino alla mezzanotte dj set con Enrico Filippini, Andrea Falcetelli e Antonio Patani.