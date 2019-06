GUSTO - A Macerata il locale di via Lauri lancia i gusti ispirati al genio toscano. Latte e panna fresca per una produzione artigianale che punta sulle eccellenze contadine. La titolare Alessia Onofri: «Da noi solo cioccolato monorigine e tutti pazzi per il gusto alle arachidi salate». Una app per le consegne a domicilio

Il genio di Leonardo ha attraversato tutti i saperi e le arti ma forse una non è ancora così nota. Tra tutti i sui scritti è stato ritrovato, nel corso di un trasloco, da Ascanio Righi, pasticcere a Vinci, nei locali in cui secondo la leggenda sarebbe stato ubicato il forno e il mulino di famiglia di Leonardo, un taccuino ingiallito le cui pagine, seppur ridotte a un velo, sono ancora leggibili. All’interno sono annotati pensieri confusi, conteggi delle entrate e delle uscite, disegni e diverse ricette di dolci. queste hanno dato ispirazione a Simona Bertocchi, scrittrice del libro “I pasticci di Leonardo” ed è nata una linea di pasticceria e gelateria ispirata al genio.

Tra i distributori dei “Pasticci di Leonardo” c’è anche Very n’Ice a Macerata . Il locale del centro storico raccoglie il consenso dei clienti dal 2015 e quest’anno ha dato una svolta alla sua produzione artigianale con due grosse novità. La prima è proprio l’offerta dei gusti ispirati alle ricette di Leonardo. Sono già disponibili “Vento del Moro” dedicato a Ludovico Sforza, al gusto di uva fragola e “Neve di Latte” che ricorda il suo soggiorno veneziano, al gusto di melissa, altri gusti si alterneranno durante la stagione estiva. La seconda novità sono le “eccellenze contadine” con prodotti territoriali, presidi Slow Food, Dop o Igp.

«Ad esempio abbiamo – ci racconta la titolare Alessia Onofri – il cioccolato di Modica, il mango di Sicilia, le mandorle di Toritto e il biscotto di Meliga tipico del Piemonte. Il nostro cioccolato è sempre monorigine, come il richiestissimo Sao Tomè che troviamo ora in vetrina. Non mancano naturalmente i gusti classici, lavoriamo comunque sempre con prodotti freschi, latte e panna Tre Valli ci arrivano ogni giorno. Per gli intolleranti e per tutte le persone che, per motivi diversi (etici, salutistici, religiosi o ambientalisti) scelgono una alimentazione diversa c’è anche la linea Olvi senza lattosio a base acqua. Non possiamo mai permetterci di togliere dall’offerta che mettiamo a rotazione il gelato alle arachidi salate, in tanti vengono solo per quello»

Oltre al gelato l’offerta comprende anche le crepes, lo yogurt e la pasticceria. La gelateria di trova in via Tommaso Lauri, 5 a Macerata con un punto vendita a Sambucheto di Montecassiano in via Nazionale 97, e per chi trova difficoltà a raggiungere il centro c’è anche l’alternativa della consegna a domicilio. Una app è dedicata proprio al servizio online per ordinare direttamente dallo smartphone oppure semplicemente telefonando allo 0733 1990405, la consegna è gratuita con un ordine minimo di 7,5 euro. Tecnologia ma anche tradizione. Il gelato viene preparato attraverso metodi artigianali, utilizzando materie prime di alta qualità che valorizzano le eccellenze e ne garantiscono una consistenza sempre cremosa. Un gusto pieno, corposo, mai uguale a se stesso, semplice eppure in continua evoluzione. E se la passione infonde dolcezza, la fantasia fa il resto… Nient’altro da aggiungere.

