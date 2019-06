Prodotti al tartufo in vendita sul web: era una frode ed è stata scoperta dai carabinieri forestali della stazione di Serravalle, coordinati dal Nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale. Oli, condimenti, salse e salumi c’era un po’ di tutto in vendita sul web. Prodotti spacciati come se contenessero tartufo ma il prezioso fungo a forma di tubero in realtà non c’era, c’era invece una sostanza aromatizzante di origine sintetica. Peccato però che le confezioni di alcune aziende, circa 50 quelle controllate in totale, mostrassero le immagini di tartufo sull’etichetta dei prodotti. Undici le persone denunciate, si tratta di proprietari e legali rappresentanti delle aziende, che commercializzavano condimenti al tartufo. Le aziende coinvolte, tra cui una nota multinazionale, si trovano in varie regioni: Toscana, Molise, Liguria, Umbria, Campania, Calabria, Abruzzo, Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna, Basilicata, Puglia, Sardegna e Sicilia. Nelle Marche è risultata coinvolta una sola azienda operante nel Fermano per violazioni di carattere amministrativo. Nell’ambito della stessa indagine, sono state inoltre accertate 20 violazioni di carattere amministrativo, contestate ad altrettante ditte, per 65mila euro. Tra le contestazioni sia l’etichettatura dei prodotti, sia la loro pubblicità attraverso i rispettivi siti web in quanto le preparazioni alimentari contenenti tartufo, seppure presenti in quantità minima rispetto agli altri ingredienti, devono riportare in etichetta l’esatta percentuale e la denominazione di tale ingrediente caratterizzante. Altri prodotti invece, pur formalmente ineccepibili dal punto di vista della loro etichettatura, venivano decantati e reclamizzati sui rispettivi siti web, attraverso l’utilizzo di frasi ad effetto che spesso millantavano un legame di fatto inesistente, tra l’ordinario alimento aromatizzato al tartufo ed i pregiati e rari tartufi tipici di alcuni territori italiani che vanno assolutamente tutelati.

(Servizio in aggiornamento)