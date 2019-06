NUOVA APERTURA sabato 22 giugno a Porto Recanati dello Chalet Paola per la famiglia Guzzini che riporta lo chef brasiliano sulla costa

Ancora una novità dalla famiglia Guzzini che, dopo l’annuncio dello spazio eventi del Giardinetto a Macerata, si prepara ad inaugurare sabato 22 giugno con un aperitivo dal pomeriggio lo Chalet Paola a Porto Recanati. Uno storico balneare che mantiene la tradizione coniugata con la filosofia del “Di Gusto” e così nasce Di Gusto Beach accanto al vecchio nome. A fare da raccordo tra Macerata e la costa il “sushiman” Alemao.

Lo chef brasiliano è uno dei più conosciuti e rinomati specialisti di questa cucina e per dieci anni ha attirato clienti da tutta la regione nei migliori locali di Porto Recanati. Per lui un ritorno a casa senza lasciare però sguarnita la sede di piazza Battisti dove sarà comunque presente alternandosi con i suoi collaboratori. «Sono contento di tornare, tanti clienti me lo chiedevano perché non era per loro comodo arrivare a Macerata, con loro ho stabilito un rapporto di fiducia. Ormai da dieci anni, dopo un primo anno a San Benedetto quando sono arrivato in Italia, ho svolto il mio lavoro sempre a Porto Recanati prima di arrivare al Di Gusto. In tanti hanno imparato a mangiare il sushi con me, credo di essere stato il primo nelle Marche»

Marco Guzzini dice di avere coronato un sogno: «E’ sempre stata una sfida affascinante lavorare sulla costa, stavamo cercando opportunità tra Civitanova e Porto Recanati e ora abbiamo trovato una comunità che ci ha accolto fin da subito. Per noi è importante avere questa sintonia, con i residenti, l’amministrazione e anche i tanti maceratesi che frequentano la costa. I lavori sono in via di conclusione, il locale aveva già il suo fascino, noi aggiungiamo il nostro stile intorno alla figura centrale di Alemao che è stato anche un tramite con la vecchia gestione, grazie ai suoi trascorsi nella città costiera, e nuovo socio in questa avventura». Il balneare è già attivo con il servizio di spiaggia, lettini e ombrelloni. Da sabato mattina sarà possibile visitare il locale rinnovato e poi dopo l’aperitivo di benvenuto alle 17 si parte con la cena. Il menu mette insieme la continuità della cucina tradizionale, il pescato fresco dell’Adriatico, e le specialità creative di Alemao, il sushi brasiliano-giapponese. Lucia Guzzini sottolinea la collaborazione con Alemao in continuità con tutto il percorso del Di Gusto: «E’ il nostro modo di lavorare, valorizzare la squadra e creare rapporti di fiducia e rispetto per fare progetti a lungo termine». Così sarà anche a Porto Recanati che parte a stagione avviata ma punta anche alle prossime con un accordo pluriennale.

