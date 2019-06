MACERATA - Seconda tappa di “Melodie e armonie delle Marche” alla Sigi: musica dei Pharjie Phienara e prodotti locali. L'appuntamento è sabato alle 21,30

Rock dal sapore vintage e dolcezze per il palato all’interno di un frutteto che sembra un giardino incantato. È Sweet & Rock la seconda tappa di “Melodie e armonie delle Marche”, il calendario di eventi ospitati all’interno delle aziende agricole marchigiane organizzato da Expirit in collaborazione con Coldiretti, Campagna Amica e Terranostra per guidare i turisti alla riscoperta del territorio, delle eccellenze enogastronomiche, ambientali e architettoniche della nostra regione. Il viaggio prosegue dopo l’ottimo esordio dei giorni scorsi a Treia. Appuntamento previsto per sabato alle 21,30 all’azienda Sigi a Macerata, dove Martina e Silvano preparano confetture biologiche. Concerto in notturna nel frutteto dei Pharjie Phienara, band marchigiana che propone pezzi che hanno fatto la storia della musica: un repertorio fatto di Led Zeppelin, Deep Purple, The Who, Queen e tanti altri. Da ascoltare seduti a terra sopra un plaid. «Sarà una serata Sweet&Rock davvero particolare: il primo concerto con la dolcezza dei nostri prodotti in abbinamenti rock proprio come dolci sono le note vocali della cantante Elena che rivela anche un’anima forte e rock. Vi sorprenderemo e ci divertiremo insieme immersi nella natura e nella buona musica di notte», commenta Martina Buccolini, titolare di Sigi. Antipasto musicale che precede la degustazione vera e propria. I partecipanti si troveranno di fronte a un dolce buffet fatto di confetture particolari, prodotte da frutti antichi e selvatici come gelso nero, fico bianco, visciola, giuggiola, uva spina, gelatine naturali, sott’oli naturali, sciroppate. Non mancheranno vini da dessert (visciole, giuggiolone e viccotto) e nemmeno gelato e cheesecake alla visciola. «Quella di sabato – spiega Giacomo Andreani, ceo di Expirit – è una tappa a cui sono particolarmente affezionato. In questa splendida azienda agricola infatti si celebrava due anni fa la prima esperienza della storia di Expirit. Un “anniversario” che non vediamo l’ora di condividere con chi vorrà immergersi nella natura, nella musica e nelle prelibatezze enogastronomiche di questa terra». Per partecipare è necessario prenotarsi contattando Giacomo (340 8796974 – anche Whatsapp) entro il 20 giugno.