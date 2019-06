MACERATA - La presentazione lunedì prossimo, 17 giugno, alle 17, nella sede della Confartigianato Imprese Macerata Ascoli Piceno Fermo

Dopo le prime due presentazioni, il bando del Comune di Macerata predisposto nell’ambito del progetto Start e destinato alla Piccole e medie imprese già costituite che operano da non più di cinque anni, sarà illustrato lunedì prossimo, 17 giugno, alle 17, nella sede della Confartigianato Imprese Macerata Ascoli Piceno Fermo in via Pesaro 21.

Ad illustrare i dettagli del bando l’assessore Mario Iesari, Sara Spreca del Comune di Macerata, Andrea Giaconi, collaboratore dell’Amministrazione comunale nella definizione del bando e Giuseppe Ripani,responsabile Area innovazione, Reti, Energia della Confartigianato Imprese Macerata-Ascoli Piceno-Fermo. Molti i partecipanti ai due precedenti incontri svolti nella sede Crea Hub dell’Università di Macerata e al David Palace Hotel di Porto San Giorgio ai quali hanno preso parte giovani imprenditori, artigiani e startupper.

Il bando, che sarà pubblicato all’inizio di luglio e i cui sviluppi potranno essere seguiti insieme agli aggiornamenti nel sito dedicato al progetto Start www.startimpese.it, ha l’obiettivo di selezionare 10 proposte dirette allo sviluppo di prodotti e processi di innovazione che prevedano la realizzazione di progetti rivolti al rafforzamento delle imprese e dei loro servizi. Le imprese interessate possono avere la propria sede ovunque nel paese ma in caso risultassero vincitrici dovranno aprire una sede operativa nel Comune di Macerata.

Il progetto, che mette a disposizione complessivamente 500 mila euro, dopo quello di Macerata, sarà illustrato anche nel corso di un ultimo incontro in programma il 21 giugno, alle 17.30, nella sede Istao Villa Favorita in via Zuccarini 15 ad Ancona.

Start è un progetto del Comune di Macerata e di una serie d’istituzioni fra cui l’Istao, Università degli Studi di Macerata, Camerino, Urbino e la Politecnica delle Marche di Ancona, l’Accademia di Belle Arti di Macerata, la Banca Macerata, le associazioni artigiani Cna e Cgia di Macerata, la Confindustria di Macerata, la Federazione Provinciale Coldiretti Macerata, il Macerata Opera Festival e l’Apm che hanno sottoscritto un protocollo di intesa volto a favorire le condizioni per la costituzione e lo sviluppo di imprese innovative nel territorio maceratese.

Info e former iscrizione nel sito www.startimprese.it .