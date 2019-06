Il PROGETTO della Fondazione dei comuni di Ascoli, Fermo, Macerata e Teatro della Fortuna di Fano è fra i sei scelti sugli oltre settanta presentati

Premiati a Palazzo Merulana a Roma, i comuni di Ascoli, Fermo e Macerata con la Fondazione Teatro della Fortuna di Fano per il progetto della Fondazione Rete Lirica delle Marche nella categoria “Creazione di reti”. Ieri pomeriggio alla presenza di rappresentanti delle amministrazioni e delle istituzioni nazionali promotrici dell’iniziativa, è stato consegnato il IX Premio “Cultura di Gestione” 2019. Il riconoscimento è stato ritirato da Igor Giostra, presidente della Fondazione Rete Lirica delle Marche, dal direttore Luciano Messi e da Alessio Vlad, direttore artistico.

La Fondazione Rete Lirica delle Marche è fra i sei progetti vincitori (insieme ad Associazione Progetto Museo di Napoli, Scherìa Comunità Cooperativa di Tiriolo, Iside di Roma, Fondazione Polo del ‘900 di Torino, Fondazione RavennAntica) sugli oltre settanta presentati da associazioni, comuni, fondazioni e cooperative che rappresentano il contesto culturale nazionale, un settore con una forte spinta innovativa e in cui sempre più si affermano esperienze di impresa culturale e di governance pubblica che, attraverso una gestione efficace e sostenibile delle risorse culturali, accrescono l’offerta e la fruizione, migliorano la qualità dello sviluppo locale e la coesione sociale.

Premio “Cultura di Gestione” è promosso da Federculture, Agis, Alleanza delle Cooperative Italiane Turismo e Beni culturali, Forum del Terzo Settore, per far emergere e dare visibilità alle esperienze più innovative esistenti in Italia nel settore culturale, individuando i progetti e i modelli più significativi nella gestione culturale, finalizzati allo sviluppo locale attraverso interventi di valorizzazione del territorio, di incremento e miglioramento dell’offerta culturale, di promozione integrata dei beni culturali, di coesione sociale, di riorganizzazione dei servizi ai cittadini, di ampliamento della fruizione pubblica.