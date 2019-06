ATLETICA - Sabato e domenica torna all'Helvia Recina la kermesse nazionale della Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali

Sabato 15 e domenica 16 giugno lo stadio Helvia Recina di Macerata sarà teatro dei Campionati Italiani Assoluti Fisdir di atletica 2019. La kermesse nazionale torna nel capoluogo dopo la precedente edizione del 2015 e lo fa con numeri importanti: 161 atleti e 29 società in lizza. Anche in questa occasione l’evento è organizzato dall’Anthropos, sotto l’egida della Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali, con il patrocinio della Regione Marche, del Comune di Macerata e della Provincia di Macerata. Alla buona riuscita della manifestazione collaborano la Fidal Marche, l’Atletica Avis Macerata e numerosi volontari.

Tra gli atleti marchigiani, o portacolori di società marchigiane, figurano campioni di caratura internazionale quali Ruud Koutiki, Raffaele Di Maggio, Gaetano Schimmenti e Fabrizio Vallone per l’Anthropos, Luca Mancioli e Daniel Gerini per la Podif Mirasole Fabriano. Per l’Anthropos presenti anche Florence Repetto, Luigi Casadei, Gabriele Brengola, Federico Mei, Adolf Agyemang e Carlo Corallini. Il presidente Anthropos Nelio Piermattei: «Dopo la bellissima conferma della vittoria di Coppa Italia a Padova, siamo di nuovo sul campo per organizzare una kermesse nazionale. E’ una stagione intensa e lunghissima. E’ un piacere poter tornare a organizzare eventi a Macerata che nel 2013 diede il battesimo alla prima manifestazione nazionale targata Anthropos. L’amministrazione, e ringrazio l’assessore Canesin, ci è sempre stata vicino. Ci saranno prove di altissimo livello tecnico e sarà sicuramente una bella due giorni di gare».