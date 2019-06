LIVE - Riccardo Bagnoli dei Beatbox ha aperto il concerto in anteprima nella sala A di via Asiago a Roma e sarà in arena per la 30esima edizione del festival. Fabio Frizzi, Detto Mariano e Grazia Di Michele sono stati i padrini degli artisti che si esibiranno allo Sferisterio il 20, 21 e 23 giugno

Gli otto vincitori finalisti della 30esima edizione di Musicultura si sono esibiti in concerto a Rai Radio 1 in anteprima nazionale a Roma, nella Sala A di Via Asiago, nello storico palco che nell’arco di 80 anni ha ospitato i live dei grandi nomi della musica come Mina, Frank Sinatra, Skunk Anansie e tanti altri grandi artisti internazionali. Condotto dal giornalista e critico musicale di Rai Radio1 John Vignola, il concerto è stato aperto da Riccardo Bagnoli dei The Beatbox con Yesterday dei Beatles. The Beatbox saranno tra i protagonisti della serata del Festival di venerdì 21 giugno a Macerata con i 40 elementi della Roma Philarmonic Orchestra, per un grande omaggio alla leggenda dei Beatles.

Gli otto vincitori finalisti di Musicultura si sono susseguiti con le loro canzoni sul bollente palcoscenico di Radio Rai sotto gli applausi scroscianti della stampa e del pubblico presente nella Sala A, a seguire i loro nomi, le città di provenienza e i titoli dei loro brani: Luca Bocchetti (Roma), Furius – Francesco Lettieri (Giugliano), La mia nuova età – Lo Straniero (Asti), Quartiere italiano – Lavinia Mancusi (Roma), Ninù – Paolantonio (Catania), Questa assurda storia – Gerardo Pozzi (Vittorio Veneto), Badabum; Enzo Savastano (Benevento), Le mogli dei cantanti famosi; Francesco Sbraccia (Teramo), Tocca a me.

«30 anni di Musicultura sono tanti – ha dichiarato il vice presidente di Musicultura Ezio Nannipieri – e la loro bellezza rappresenta l’orgoglio di aver conosciuto tantissimi artisti che ci hanno riempito di voglia di fare e che ci hanno trasformato». Il concerto ha visto la partecipazione di tanti ospiti tra cui Fabio Frizzi – fratello maggiore dell’amato amico e presentatore di Musicultura scomparso lo scorso anno – che alla Controra del Festival a Macerata presenterà un viaggio nella sue colonne sonore più celebri, Detto Mariano, che nel corso della sua attività musicale ha arrangiato capolavori della musica leggera per nomi come Celentano, Battisti, Don Backy e Grazia Di Michele, che ha anticipato un brano del suo nuovo album.

Intanto a Macerata fervono i preparativi per i live del Festival in programma dal 17 al 23 giugno, dove sono attesi tantissimi ospiti, tra cui, nelle serate finali all’Arena Sferisterio il 20, 21 e 23 giugno insieme alle esibizioni degli otto vincitori: Daniele Silvestri, Premiata Forneria Marconi, Angélique Kidjo, Morgan, Sananda Maitreya & The Sugar Plum Pharaohs, Quinteto Astor Piazzolla, Rancore, The André, Giordano Bruno Guerri e Andrea Purgatori.