IL PRESIDENTE DELL'ORDINE, Romano Mari: «In Italia con i pensionamenti ci sarà una emorragia di 45mila medici». A Macerata gli studenti del Classico possono frequentare una materia che consente di iniziare a prepararsi in campo sanitario e avere un aiuto al test d’ingresso

«Molti colleghi ospedalieri e di Medicina generale, andranno in pensione, e l’Italia si troverà con una emorragia di 45mila medici in 5 anni. Il picco lo avremo nel 2022» dice Romano Mari, presidente dell’Ordine dei medici di Macerata che dice che una speranza di formazione di nuovi medici può iniziare fin dalle superiori. E a questo può servire, anche in vista del test di ingresso per entrare a Medicina, il corso di biologia con curvatura biomedica. Mari continua dicendo che «l’attività propositiva degli Ordini e della Federazione, ci ha permesso di raddoppiare le borse di studio per la medicina generale che passano da 900 a duemila ed aumentare la specialistica da 6.200 a 8mila. Ciò non basta, va rivisto l’accesso alla facoltà di Medicina, una nuova formazione del futuro medico ed una programmazione più adeguata. Non è assumendo medici stranieri o richiamando coloro che già sono in pensione che può essere risolto il problema. Gli organi preposti debbono ascoltare le nostre sollecitazioni. A tal proposito circa la formazione dei nuovi medici, si sta sperimentando una nuova strategia, direi rivoluzionaria.

In 60 licei classici e scientifici sparsi su tutto il territorio nazionale, tra cui liceo Leopardi di Macerata, si studia Medicina. C’è una possibilità in più per chi mostra già un minimo di curiosità verso le professioni sanitarie. Il corso di biologia con curvatura biomedica è nato grazie ad un accordo tra il ministero dell’Istruzione dell’Università e la Fnomceo. Nelle Marche si è aggiudicato il bando il liceo di Pesaro, di Fermo, e di liceo classico Leopardi di Macerata. L’obiettivo è permettere agli studenti di orientarsi meglio e soprattutto di cominciare a prepararsi ai test di ingresso alla Facoltà di Medicina». Mari spiega ancora che il percorso «prevede, per le terze, le quarte, e le quinte, l’introduzione nel piano di studi della disciplina: “Biologia con curvatura biomedica”. Per i ragazzi si tratta di frequentare ogni anno del triennio (terze, quarte e quinte) 50 ore di lezione in più rispetto a quelle previste dal normale programma di studi, di cui 20 ore di lezioni teoriche tenute da docenti di biologie dei licei e 20 ore di lezioni teorico-pratiche tenute da medici individuati dagli Ordini più 10 ore di pratica presso strutture sanitarie».

Quest’anno le lezioni, che si sono concluse, sono servite a studiare l’apparato tegumentario, quello muscolo scheletrico, quello cardiovascolare, compreso lo studio del tessuto sanguigno e del sistema linfatico. «Coinvolti più di 1.700 studenti – prosegue Mari –, 80 docenti, 323 medici. Gli studenti che scelgono questo percorso, affrontano tematiche legate alla salute, alla prevenzione sanitaria, al primo soccorso e all’organizzazione del sistema sanitario e contano sul supporto dell’Ordine dei Medici Provinciali. Ringrazio a nome mio personale e di tutto il Consiglio i medici che si sono impegnati per le lezioni teoriche pratiche i dottori: Daniele Dusi, Marco Simonacci, Marco Sigona, Mariano Avio, Remo Di Matteo, Gabriele Caraffa, Massimo Catarini, Isabella Cantori, Maria Grazia Latini, Paola Castelli, Michaela Capponi e Giovanni Iannotti. Ed i professori: Massimiliano Pappoloni, la coordinatrice Cinzia Romitelli, la preside Anna Maria Marcantonelli ed il coordinatore vice preside Adriano Menghi, il direttore ospedaliero di Area Vasta Massimo Palazzo ed il dottor Ribichini. Tutti si sono impegnati a titolo gratuito. Il 98% di coloro che hanno frequentato il percorso è entrato nelle facoltà a numero chiuso. E’ un grosso impegno ma siamo orgogliosi di portarlo avanti anche per il futuro».