PALLA OVALE - Andrea Di Giandomenico protagonista dell'evento organizzato dalla società del capoluogo in programma sabato 8 giugno

Weekend d’élite per la Banca Macerata Rugby. Ci sono dei momenti da incorniciare per una società sportiva, per la Banca Macerata Rugby il fine settimana del 7 e 8 giugno è tra questi. Saranno ospiti della società due personalità di spicco del rugby italiano e internazionale: venerdì Elena Serilli, pilone della nazionale femminile e delle Belve Neroverdi de L’Aquila, sarà presente in mattinata alla festa finale del progetto Coni “Scuole aperte allo sport”, all’Istituto Comprensivo De Magistris (Caldarola-Belforte), mentre nel pomeriggio assisterà ad una seduta di allenamento con le Spartan Queens di Montegranaro. Ma il piatto forte del weekend è previsto sabato, quando al Campo Longarini di Villa Potenza arriverà l’allenatore della Nazionale Femminile Andrea Di Giandomenico.

Il coach delle azzurre è considerato attualmente tra i migliori tecnici in Europa: nell’ultimo 6Nazioni ha condotto al secondo posto le sue ragazze, risultato mai raggiunto prima da una selezione italiana e premio meritato per uno splendido lavoro portato avanti ormai da diversi anni. Di Giandomenico sarà in conferenza stampa al mattino, dopodiché terrà uno stage tecnico rivolto a Under 18 e Senior femminile. La sua giornata proseguirà poi con un’intervista radiofonica su Multiradio Live alle 12.30. Quindi alle 14.30 assisterà al test-match tra il XV Femminile del Comitato Marche e le Belve Neroverdi de L’Aquila. A seguire scenderanno in campo i giovanissimi del minirugby e i giocatori della Senior che disputeranno, gli uni dopo gli altri, la rituale sfida in famiglia di fine stagione tra Arm Lions e Arm Barbarians, ossia tra i rugbisti della società che risiedono a Macerata e quelli che provengono da fuori città. Due giorni da vivere pienamente tra rugby di alto livello e sano spirito goliardico.