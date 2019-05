MACERATA - E' online il sito promosso dal Comune e da un ampia rete di istituzioni imprenditoriali, bancarie, culturali, di servizi e delle quattro Università delle Marche

E’ online il sito www.startimprese.it, un nuovo strumento a servizio dell’imprenditoria giovanile e dell’innovazione nell’ambito di Start il progetto, promosso dal Comune di Macerata e da un ampia rete di istituzioni imprenditoriali, bancarie, culturali, di servizi e delle quattro Università delle Marche, per favorire la nascita e lo sviluppo di nuove imprese nel territorio maceratese.

Il sito spiega gli obiettivi del progetto, informa sulle iniziative che saranno realizzate per sostenere la nascita e lo sviluppo delle start up, ma soprattutto vuole creare un forte legame con tutta la comunità di “innovatori” che nei prossimi mesi saranno interessati alle iniziative del progetto e alle opportunità che nel territorio vengono create per favorire la cultura della innovazione e della imprenditorialità.

«Il sito Start – spiega l’assessore Iesari – vuol essere uno strumento di informazione e relazione a disposizione di tutti coloro che nel nostro territorio, e anche fuori, ne condividono le finalità e le modalità operative. Sarà un luogo e un’occasione d’incontro fra chi – soprattutto giovani – vuole costruirsi il futuro con le proprie competenze e ambizioni e chi è in grado di aiutarne il percorso a vantaggio dell’intera comunità».

Il sito è stato sviluppato su piattaforma WordPress da Jef srl con il coordinamento dell’ufficio Comunicazione Web del Comune e dell’assessore allo Sviluppo economico Mario Iesari ed è fruibile da tutti i tipi di dispositivi mobile.

Circa i contenuti, il sito presenta nel dettaglio il progetto Start, con sezioni specifiche dedicate ai Sostenitori, alle Iniziative, ai Luoghi Urbani ex Mattatorio e Ex Rossini che saranno rigenerati come spazi di lavoro collaborativo (coworking), alle News e agli Innovatori, dove si racconteranno le esperienze innovative realizzate sul territorio con il sostegno e l’azione propulsiva del progetto Start. All’interno della sezione Iniziative è presente la voce Bandi dalla quale è possibile scaricare moduli e documentazione necessaria per partecipare al bando in scadenza il 30 giugno per il finanziamento di cinque nuove imprese, nonché informazioni su quelli che usciranno prossimamente.

Il progetto Start è il compimento di un percorso istituzionale che l’Amministrazione comunale sta compiendo per favorire la realizzazione di un nuovo modello di sviluppo in grado di creare maggiori opportunità di reddito e occupazione nel nostro territorio.