TREIA - Buona la prima al Roccolo di Valcerasa per l’evento “Melodie e Armonie delle Marche” organizzato da Expirit, Coldiretti Marche, Campagna Amica e Terranostra

Il suono del violino nella notte illuminata da candele. Un sipario che si apre e svela la magia di una delle bellezze nascoste delle Marche come il casino di caccia del Valadier. Buona la prima per l’evento di lancio di “Melodie e Armonie delle Marche”, il tour alla scoperta delle albe, dei tramonti e dei notturni più suggestivi delle Marche, ospitati dalle aziende agricole marchigiane. Nel meraviglioso Roccolo di Valcerasa, nelle campagne di Treia, lo spettacolo del weekend non tradisce le aspettative e tra i tanti partecipanti ci sono turisti anche da Verona per una notte di magia, allestita nei minimi particolari.

Prima una ricca cena a cura della chef Brunella Salvucci, con materie prime selezionate da produttori locali e il piatto clou della serata “Il maiale nel coccio”. Poi, la poesia del violino di Valentino Alessandrini. Un artista in grado di regalare ai tanti marchigiani e ai a turisti provenienti da altre regioni italiane una serata indimenticabile in questo tesoro nascosto che meritava di essere scoperto e fatto conoscere. Dalle colonne sonore dei film e delle serie tv che hanno fatto la storia dei nostri giorni, ai grandi successi della musica contemporanea italiana e straniera. Il tutto organizzato da Expirit, Coldiretti Marche, Campagna Amica e Terranostra. «Questi eventi aprono alla rete di imprese dei produttori del territorio. Una sinergia che si muove sull’asse formato da cibo, cultura, musica, ambiente e bellezze artistiche. Crediamo che il turismo dei nostri territori passi anche attraverso percorsi di esperienzialità e ne abbiamo avuto la dimostrazione tangibile» commenta Giuliana Giacinti, presidente di Terranostra Marche. Prossima tappa: sabato 22 giugno alle 21,30 presso il frutteto dell’azienda agricola Si.Gi. con un concerto di vintage rock e a seguire un vastissimo buffet di dolci. Un cartellone di eventi che è, secondo Giacomo Andreani di Expirit «il modo migliore di intraprendere questo viaggio alla scoperta delle Marche più autentiche, di luoghi da cartolina, e di persone vere che, con il proprio lavoro, contribuiscono a difendere e promuovere la ricchezza paesaggistica ed enogastronomica di questa terra».