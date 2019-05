SAN SEVERINO - I 300mila euro che sono stati donati al Comune dalla Regione Emilia Romagna verranno impiegati per l'adeguamento sismico dell'edificio esistente. A dirlo una recente delibera di giunta

di Monia Orazi

Dietrofront sulla scuola Luzio. Non sarà più costruito un nuovo edificio ricompreso in un villaggio scolastico delocalizzato a Cesolo, ipotesi circolata l’anno scorso, su cui stava lavorando l’amministrazione comunale e che aveva destato diverse perplessità in parte della cittadinanza. Sarà adeguato sismicamente l’attuale edificio esistente, costruito da oltre cinquant’anni, la cui facciata è vincolata dalla Soprintendenza. Lo indica una recente delibera della giunta comunale di San Severino, in cui si chiede che il contributo di 300mila euro donato dalla Regione Emilia Romagna, in precedenza destinato ad acquistare un terreno per realizzare il villaggio scolastico, ora sia finalizzato «non più all’acquisto del terreno per la realizzazione del villaggio scolastico, bensì per la realizzazione delle opere complementari all’intervento di recupero dell’edificio esistente, ovvero del vecchio plesso scolastico “Luzio”, nello specifico delle opere di demolizione delle superfetazioni (sopraelevazioni, ndr), di sistemazione esterna e di urbanizzazione, come indicato nel quadro economico dei lavori “progetto di adeguamento sismico”, in approvazione da parte della Regione Marche». La Regione Emilia Romagna ha donato l’anno scorso al comune di San Severino 300mila euro, inizialmente destinati ad acquistare il terreno per la nuova scuola, che ora però saranno destinati a demolire la parte aggiunta successivamente, con ogni probabilità il terzo piano che fu costruito successivamente all’edificio principale, ed alla sistemazione esterna dell’area. Il piano di adeguamento sismico dell’edificio esistente è all’approvazione degli uffici competenti della Regione Marche. La giunta comunale, guidata dal sindaco Rosa Piermattei, ha approvato lo schema della convenzione che sarà firmata tra il comune di San Severino e la Regione Emilia Romagna, che ha deciso di donare dei fondi alle Marche ed all’Abruzzo colpite dal terremoto. L’agenzia regionale di sicurezza territoriale e Protezione civile della regione emiliana, ha destinato la somma di 300mila euro a San Severino, ora con la firma della convenzione la cifra passerà nella disponibilità del comune di San Severino. Il vecchio plesso Luzio ospita al momento l’istituto tecnico industriale Divini, in attesa della ricostruzione della nuova scuola, per cui i lavori non sono ancora partiti e su cui il sindaco Rosa Piermattei ha di recente minacciato azioni di protesta con gli studenti.