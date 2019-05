AL VOTO - Il top dei votanti del mattino raggiunto a Monte Cavallo con il 41%. Il numero degli elettori che hanno già votato non risente del traino delle tante liste presentate a Recanati (18,14%) e Potenza Picena (17,13%), unici due comuni sopra i 15 mila abitanti

Urne aperte regolarmente questa mattina anche nei seggi maceratesi per le elezioni europee e comunali. L’affluenza in provincia rilevata alle ore 12 è stata del 15,95% degli aventi diritto, in leggera diminuzione rispetto alle europee del 2014 (16,26%). Il dato è quasi in linea con quello nazionale del 16,72%. L’affluenza nelle Marche è stata invece del 17,34%. Il top dei votanti del mattino raggiunto a Monte Cavallo con il 41%. Numeri sopra la media anche a Castelsant’Angelo sul Nera (34,32%) e a Fiastra (33,92%), a Penna San Giovanni il dato più basso con l’8,89%, pochi i votanti anche a Gagliole (9,65%) e Morrovalle (9.83%). Il capoluogo si ferma alle 12 al 14,14%. Non risente del traino delle tante liste presentate l’affluenza al voto alle 12 negli unici due comuni sopra i 15 mila abitanti che eleggono il nuovo sindaco: 17,13% a Potenza Picena e 18,14% a Recanati.

In provincia sono 38 su 55 i comuni al voto. Nelle Marche sono 153 Comuni su 228, e sono chiamati al voto 658.085 cittadini per le amministrative e 1,2 milioni per le europee. Sette i comuni con più di 15 mila abitanti che potrebbero andare al ballottaggio: i capoluoghi di provincia Pesaro, Urbino e Ascoli e inoltre Fano, Recanati, Potenza Picena, Osimo. Si vota sino alle 23. Lo scrutinio delle schede per le europee comincia subito dopo e andrà avanti nella notte. Quello per le amministrative invece parte dalle 14 di lunedì. Tutti i risultati in tempo reale su Cronache Maceratesi.