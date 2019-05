I DATI presentati dall'associazione in occasione della giornata internazionale dei bambini scomparsi che si celebra il 25 maggio

Bambini che non hanno mai fatto ritorno a casa, l’associazione Penelope Marche ricorda loro e gli adulti di cui si sono perse le tracce, in occasione della Giornata internazionale dei bambini scomparsi che si celebra il 25 maggio. Il caso più conosciuto è quello di Sergio Isidori, sparito da Villa Potenza di Macerata nel 1979. Tra gli episodi più recenti c’era quello di Cameyi Mosammet, sparita nel 2010 e i cui resti sono stati trovati all’Hotel House di Porto Recanati nel 2018, in parte dentro ad un pozzo e in parte su di un terreno lì vicino. Nelle Marche negli ultimi quarant’anni sono scomparse più di 700 persone, dice Penelope. Secondo i dati forniti nella ventesima relazione semestrale a cura dell’Ufficio del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse in Italia sono da ricercare 57.713 persone (dal 1 gennaio 1974 al 31 dicembre 2018). 41.655 sono i minorenni scomparsi (2.412 italiani e 39.243 stranieri). Nelle Marche mancano all’appello 735 persone. Solo in Provincia di Ancona al 31 dicembre 2018 sono da rintracciare 228 minorenni. 22 sono i cadaveri non identificati nella nostra regione censiti al secondo semestre 2018. La data del 25 maggio nasce per ricordare la scomparsa del piccolo Ethan Patz, rapito a New York il 25 maggio 1979 e per sensibilizzare l’opinione pubblica sul triste fenomeno al fine di non dimenticare lanciando, altresì, un messaggio di solidarietà e speranza ai genitori e familiari che non hanno più notizie dei loro cari. Anche nelle Marche nel 1979 sparì un minore: il piccolo Sergio Isidori che a soli 5 anni e mezzo scomparve misteriosamente da Villa Potenza (Macerata). Ad oggi rimane tra i casi in Italia tutt’ora insoluti.

L’associazione sta affiancando anche un papà marchigiano vittima di sottrazione internazionale di minore. Il padre in questione sta portando avanti una battaglia legale internazionale per ottenere il rimpatrio di sua figlia trattenuta sin dalla nascita in Grecia dalla madre. Rimangono ancora avvolti da mistero i casi di scomparsa di: Giancarlo Bonaventura (scomparso a Pesaro il 9 gennaio 1978); Stefano Caraceni (scomparso a Macerata il 6 gennaio 1980); Terenzio Cecchini (scomparso a Pesaro il 23 giugno 1994); Tiziana Ricciarelli (scomparsa a Urbino il 25 giugno 1996); Rosanna Ghiselli (scomparsa a Urbino il 25 maggio 2002); Paolo Spegne (scomparso a Loreto il 12 agosto 2005); Saverio Simonetti (scomparso a Penna San Giovanni il 22 agosto 2010); Ivan Angelo Pegan (si imbarca dal porto di Ancona il 15 giugno 2013 per Durazzo-Albania); Carla Rovaldi (scomparsa a Fano il 21 febbraio 2015); Luca Palombarini (scomparso a San Severino il 6 marzo 2015); Ines Sposetti (scomparsa a Massa Fermana il 7 agosto 2015).