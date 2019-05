ANNUNCI - La "Naturale Lavoro" cerca addetti per supermercato e cuochi. Per i tuoi annunci scrivi a lavoro@cronachemaceratesi.it

La Naturale Lavoro cerca per azienda ventennale leader nel settore di supermercati zona Civitanova addetti con esperienza nei seguenti reparti: Gastronomia l’addetto/a scelto dovrà avere dimestichezza con affettatrici, coltelli e bilance, preparazione e allestimento del bancone di vendita, smontare i vari affettati, ecc., Macelleria l’addetto/a scelto dovrà aver esperienza nel smontare le carni, fare le preparazioni e allestire il bancone di vendita, Ortofrutta l’addetto/a scelto dovrà avere esperienza nel preparare tutto il reparto e ordinare tutti i vari frutti e ortaggi con la variazione giornaliera dei prezzi per le bilance self service. Se interessati inviare un cv con foto al seguente indirizzo: naturalelavoro@virgilio.it

La Naturale Lavoro cerca per ristorante ad Appignano per inserimento nel proprio organico un cuoco e un aiuto cuoco. L’addetti alla cucina devono avere dimestichezza con preparazioni delle linee di primi, secondi di carne e quindi conoscenza delle principali attrezzature. Si richiede esperienza passata in questa mansione. Si valutano persone del territorio locale. Se interessati inviare un cv con foto al seguente indirizzo: naturalelavoro@virgilio.it

Queste le offerte al Centro Impiego Orientamento e Formazione di Tolentino (per candidarsi inviare il proprio cv con il codice di riferimento via fax o tramite e-mail a centroimpiegotolentino.ido@regione.marche.it):

Impresa di Costruzioni cerca Escavatorista esperto in possesso di patente cat. “C”, codice n. 10989

Struttura settore ristorativo cerca una Cameriera di sala con età max 29 anni, codice n. 10988

Impresa edile cerca Muratore e/o manovale edile anche prima esperienza, codice n. 10987