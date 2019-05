SAN GINESIO - Il primo cittadino ha partecipato oggi a Norcia all'incontro operativo col presidente del Consiglio e ha avuto con lui un colloquio privato

La drammatica situazione in cui versa San Ginesio, con il 90 % del patrimonio pubblico ancora inagibile e con la delicata questione relativa alla realizzazione del Nuovo Polo Scolastico che, un anno fa, ha visto l’inaugurazione del cantiere e la posa della prima pietra da parte dell’Ufficio Commissariale, prontamente bloccate dal parere contrario della Soprintendenza. Sono stati questi gli argomenti affrontati dal sindaco di San Ginesio Giuliano Ciabocco che oggi a Norcia,è riuscito ad avere un colloquio diretto e personale con il premier Giuseppe Conte. All’incontro con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte erano presenti per il comune di San Ginesio, oltre al sindaco anche l’assessore per la ricostruzione, Giordano Saltari.

Il premier, accompagnato dal sottosegretario Vito Crimi è stato invitato nella cittadina umbra per un incontro operativo con i sindaci del territorio umbro e marchigiano e le autorità locali. Presenti anche il capo dipartimento di Protezione civile, Angelo Borrelli, il commissario straordinario per la ricostruzione, Piero Farabollini e il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli.

«Ad oggi – si legge in una nota del Comune – nonostante i ripetuti appelli da parte dell’amministrazione comunale, non si riescono ad avere notizie certe e rassicuranti per il futuro dei ginesini».