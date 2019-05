MACERATA - Arriva da Campobasso e conosce le Marche per aver prestato i soccorsi durante i terremoti. Entrerà in servizio nel capoluogo il 27 maggio, prendere il posto di Pierpaolo Patrizietti

Cambio al vertice dei vigili del fuoco di Macerata, dal 27 maggio il comando provinciale sarà diretto da Antonio Giangiobbe. Il nuovo comandante arriva da Campobasso, dove era vice comandante e prende il posto di Pierpaolo Patrizietti che andrà a dirigere il comando di Taranto dopo essere rimasto a Macerata per due anni. Il nuovo comandante conosce già le Marche per aver partecipato ai soccorsi per i terremoti del 2016. Giangiobbe, ingegnere, è stato promosso primo dirigente e contestualmente è stato trasferito a Macerata. Sposato, tre figli, si è laureato in Ingegneria a Napoli. Dopo aver vinto il concorso nel 1994 è stato assegnato al comando dei vigili del fuoco di Varese dove è rimasto per nove anni. Nel 2004 è ritornato in Molise, a Campobasso. Nel corso della carriera è stato impegnato in varie operazioni di emergenza per il terremoto, non solo nelle Marche ma anche in Abruzzo e Molise. Analista di rischio, ha contribuito alla redazione di numerosi piani di protezione e difesa civile a livello provinciale e ha partecipato a gruppi di lavoro nazionali per la redazione di materiale tecnico formativo per il personale dei vigili del fuoco.