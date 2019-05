TREIA - La famosa danzatrice e pittrice protagonista della rassegna teatrale nazionale intitolata a Giovanni Soldini dal 17 al 19 maggio al teatro Comunale

Simona Atzori ospite d’eccezione per l’edizione 2019 della rassegna teatrale nazionale “Fuori Misura – Premio Giovanni Soldini” promossa dall’associazione “Gli Smisurati”. La tre giorni, dal 17 al 19 maggio, in programma al teatro Comunale di Treia che vedrà impegnata sul palco la famosa danzatrice e pittrice. Con lei saranno protagoniste di questa seconda edizione della manifestazione anche le tre compagnie teatrali che porteranno in scena attori con disabilità: la cooperativa sociale “Di Bolina” con “Prima o poi tocca a tutti” (venerdì 17 maggio ore 21.15), la compagnia “L’Aquilone” dell’Anffas di Lanciano con “Donna Filumena” (sabato 18 maggio ore 21.15) e la cooperativa “Lambro” di Monza con “Noi” (domenica 19 maggio ore 17.15, giornata di premiazioni). Al termine dello spettacolo previsto per la serata di sabato, la Atzori proporrà un intervento di tipo motivazionale oltre a una performance sul palco di Treia. Una partecipazione che rende merito a una delle poche, soltanto tre in tutta Italia, rassegne del genere in calendario sul territorio nazionale.

La rassegna “Fuori Misura” vuole mettere al centro dei riflettori la parola “inclusione” attraverso l’emozione del palcoscenico. Un gesto apparentemente piccolo che tuttavia gratifica il lavoro degli attori e degli operatori che quotidianamente sono al loro fianco. Al termine dello spettacolo domenicale verrà assegnato al miglior spettacolo in concorso il premio finale di 1.000 euro offerto dal Comitato Parrocchiale di Santa Maria in Selva. A questo si aggiungono i premi per le categorie: miglior attore, miglior allestimento e regia, gradimento del pubblico. La giuria tecnica sarà composta da un membro del Comitato Parrocchiale, da un componente della famiglia Soldini, dal professor Enrico Borsini dell’Ipseoa Varnelli di Cingoli, dal regista Aldo Pisani e da Ilaria Baccifava.

Tra i promotori, la Provincia di Macerata, il Comune di Treia, l’Ipseoa Varnelli, il Comitato Parrocchiale di Santa Maria in Selva, la Chiesa Battista delle Marche, la Pro Loco di Treia, l’ATS 15, “La Giovane Agorà” di Appignano, Emmetv. Ingresso libero, per info e prenotazioni: 320.3235083 oppure rassegnafuorimisura@gmail.com.”