La Naturale Lavoro cerca per azienda ventennale leader nel settore di supermercati zona Civitanova addetti con esperienza nei seguenti reparti: Gastronomia l’addetto/a scelto dovrà avere dimestichezza con affettatrici, coltelli e bilance, preparazione e allestimento del bancone di vendita, smontare i vari affettati, ecc., Macelleria l’addetto/a scelto dovrà aver esperienza nel smontare le carni, fare le preparazioni e allestire il bancone di vendita, Ortofrutta l’addetto/a scelto dovrà avere esperienza nel preparare tutto il reparto e ordinare tutti i vari frutti e ortaggi con la variazione giornaliera dei prezzi per le bilance self service. Se interessati inviare un cv con foto al seguente indirizzo: naturalelavoro@virgilio.it

La Naturale Lavoro cerca per ristorante ad Appignano per inserimento nel proprio organico un cuoco e un aiuto cuoco. L’addetti alla cucina devono avere dimestichezza con preparazioni delle linee di primi, secondi di carne e quindi conoscenza delle principali attrezzature. Si richiede esperienza passata in questa mansione. Si valutano persone del territorio locale. Se interessati inviare un cv con foto al seguente indirizzo: naturalelavoro@virgilio.it

Confindustria Macerata ricerca per azienda settore calzature un/una Addetto a customer service (cod. annuncio Conf 179). La risorsa si occuperà di assistenza pre e post vendita dei clienti Italia ed Estero (caricamento ordini e riassortimenti, gestione spedizioni, resi e cambi merce, assistenza agenti e distributori, pagamenti clienti, elaborazione report). Si richiede buona conoscenza della lingua inglese e francese e buon utilizzo del programma excel. Costituisce titolo preferenziale esperienza pregressa di 2/3 anni nel ruolo e conoscenza del gestionale D-Moda. Sede di lavoro: provincia di Macerata. Inviare il cv, con espressa autorizzazione al trattamento dei dati personali in conformità’ alle disposizioni del D.Lgs 196/2003, specificando il codice dell’ annuncio, via e-mail a: srp@confindustriamacerata.it (Assindustria Servizi srl soggetto accreditato con decreto Regione Marche n. 235/ Sim del 30/06/2016). Il presente annuncio é rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03.

Queste le offerte al Centro Impiego Orientamento e Formazione di Tolentino (per candidarsi inviare il proprio cv con il codice di riferimento via fax o tramite e-mail a centroimpiegotolentino.ido@regione.marche.it):

Azienda settore servizi cerca un addetto al back office commerciale e customer service. Richiesta laurea e ottimo inglese. Sede di lavoro: Matelica. Rif.: 10986

Azienda settore metalmeccanico cerca un ingegnere elettronico e/o perito elettronico anche prima esperienza. Sede di lavoro: Fabriano. Rif.: 10985

Impresa di costruzioni cerca un muratore e/o manovale anche prima esperienza. Sede di lavoro: zona San Ginesio. Rif.: 10987

Pelletteria cerca addette al montaggio e cucitura esperta e/o apprendista. Sede di lavoro: zona San Ginesio. Rif.: 10984

Attività commerciale cerca una commessa con età max 29 anni. Sede di lavoro: Matelica.

Carrozzeria cerca un carrozziere esperto e/o apprendista. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 10980.

Imprese edili cercano muratori/manovali esperti con sedi di lavoro a: Tolentino (Rif.: 10978), San Severino Marche (Rif.: 10979), alto maceratese (Rif.: 10983).

Parrucchierie cercano parrucchiere esperte e/o apprendiste. Sede di lavoro: Tolentino.

Azienda settore confezioni cerca cucitrici esperte (asole, bottoni, fodere, tessuti, maniche giacche). Sede di lavoro: zona Colmurano. Rif.: 10977

Impresa edile cerca un carpentiere e un muratore esperti. Sede di lavoro: Tolentino. Rif.: 10976

Azienda avicola cerca un addetto all’allevamento. Sede di lavoro: zona Sarnano.

Impresa agricola cerca un apprendista magazziniere mulettista e/o in percettore Naspi. Sede di lavoro: zona Tolentino. Rif.: 10975

Azienda metalmeccanica cerca un/a ragioniera/e esperto/a. sede di lavoro: Tolentino.

Impesa edile cerca un montatore di ponteggi con patentino e muratori esperti nel metodo cuci-scuci su muri in pietra. Sede di lavoro: Tolentino.