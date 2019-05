METEO - L'ultimo bollettino della Protezione civile segnala, a partire dalla notte tra sabato e domenica, un progressivo e deciso peggioramento del le condizioni climatiche sulle Marche

Il bollettino meteorologico emesso alle 13 di oggi, venerdì 10 maggio, dal Centro Funzionale Regionale della Protezione Civile Regionale segnala a partire dalla notte tra sabato e domenica un progressivo, deciso peggioramento delle condizioni meteo atteso sulle Marche che potrebbe proseguire per tutta la giornata di lunedì 13 Maggio e anche oltre. Secondo la previsione nel pomeriggio di sabato saranno possibili locali e brevi piovaschi pomeridiani. Non si escludono rovesci sparsi nelle zone interne dalla tarda serata. A partire dalla notte tra sabato e domenica si prevedono rovesci e temporali sparsi, anche di forte intensità.

Un ulteriore peggioramento è previsto nel corso del pomeriggio di domenica con piogge diffuse e persistenti, più abbondanti nel settore interno delle Marche. Nevicate sulle cime più alte dei Sibillini e nelle ore notturne non si esclude inoltre il verificarsi di grandinate. Le precipitazioni proseguiranno diffuse e persistenti, più abbondanti nelle zone interne e nel settore meridionale della regione anche per la giornata di lunedì 13 maggio. Le temperature sono previste in diminuzione. Non sono state emessi messaggi di allertamento, ma come la settimana scorsa, considerato che il week-end presenta in genere alcune problematiche organizzative per chi, a vari livelli, deve gestire la macchina organizzativa della Protezione civile in condizioni di allerta idrogeo, sarebbe opportuno tener presente il bollettino odierno, in attesa degli aggiornamenti dei documenti che saranno emessi domani.