CICLISMO - La tranche che partirà da Tortoreto Lido per arrivare a Pesaro è fissata per sabato 18 ed interesserà la zona litorale della provincia

L’ottava tappa del Giro d’Italia si snoderà anche lungo le strade del litorale maceratese. Verranno toccati comuni come Civitanova Marche, Potenza Picena e Porto Recanati. Il passaggio dei ciclisti è attesto per sabato 18, durante la tappa che partirà da Tortoreto per finire a Pesaro.

Tappa più lunga del Giro con i suoi 239 chilometri divisa nettamente in due parti, i primi 140 km pianeggianti lungo la costa Adriatica e i successivi 100 ondulati e costellati di “muri” fino all’arrivo. Si scala una decina di salite di cui 3 classificate Gpm. Finale sul Monte San Bartolo con la discesa finale che si conclude a 3 km dall’arrivo. Arrivo al termine della discesa molto tecnica che caratterizza gli ultimi 7 km. A 3 km d’arrivo si entra nell’abitato dove su strade ampie e rettilinee si raggiunge l’arrivo. Retta finale su asfalto di 250m larga 7 metri.

La tappa toccherà anche la provincia di Ancona, in particolare il capoluogo e Senigallia.