PORTO RECANATI - L'evento inaugurale davanti a quasi 600 studenti ha visto protagonista Ellen R. Stofan

Sono iniziati gli eventi collegati alla Mostra Fotografica “1969 – 2019: 50 anni dallo Sbarco sulla Luna,” mostra, visitabile fino al 30 settembre, che ha il Patrocinio della Regione Marche, della città di Porto Recanati, dell’Ambasciata Americana in Italia e quello scientifico dell’università Politecnica delle Marche. All’evento inaugurale davanti a quasi 600 studenti, erano presenti tra gli altri il rettore dell’università Politecnica, Sauro Longhi e il sindaco di Porto Recanati, Roberto Mozzicafreddo, la dottoressa Ellen R. Stofan, ha tenuto una conferenza dal titolo: “From Moon to Mars. Scientific and Technological implication of Space exploration”.

«E’ stato per me un grande privilegio partecipare a questo evento- dice il sindaco di Porto Recanati, Roberto Mozzicafreddo – e conoscere la professoressa Stofan, che vanta un curriculum ragguardevole, tra le altre cose, ha ricoperto l’incarico di capo scienziato della Nasa ed è stata anche il principale Cconsigliere dell’amministratore della Nasa, Charles Bolden per i programmi scientifici, la pianificazione e gli investimenti dell’agenzia. Il grande interesse che ho colto nei giovani studenti, appartenenti alle facoltà di Scienze, Ingegneria, Agraria e Medicina, mi è molto piaciuto. Tutti sono stati catturati da questa persona veramente straordinaria».

Oltre alla conferenza di martedì scorso tanti sono gli eventi organizzato per questa estate “lunare”. L’8 luglio all’Anfiteatro “Natale Mondo” alle 21.30, si svolgerà lo spettacolo Sognando la Luna parole, immagini e suggestioni musicali dal film di Friz Lang “Una Donna sulla Luna;” il 14 luglio, sempre alla Anfiteatro “Mondo” e sempre alle 21.30 si terrà la Conferenza sul libro Luna Nuova Tra Mito e Scienza dall’Eclissi alle Basi Lunari, interverranno l’autore Ettore Perozzi, direttore Neo ( Near Earth Object) dell’Asi ( Agenzia Spaziale Italiana) e l’astrofisica Melisella Lattanzi; il 19 luglio, alla Pineta Comunale, dalle 19, tutti con il naso all’insù per ricordare la notte tra il 19 e il 20 luglio di 50 anni fa, in cui si avverò il sogno dell’Umanità, la notte della lunghissima diretta di Tito Stagno, Enrico Medi e di tanti altri giornalisti che ci fecero vivere in diretta un emozione unica e condivisa che coinvolse il mondo intero. Ultimo appuntamento con la luna sarà il 25 luglio, all’Arena Beniamino Gigli” con lo spettacolo La Prima Volta sulla Luna, la più grande avventura del secolo scorso. Performance, video- teatrali dai reportage di Oriana Fallaci, Patrizia Giardini, Marcello Moscoloni, Luigi Sfedda, Marco Squattrini, Maurizio Tiberi con il coordinamento di Fabio Manini. Tutti gli eventi sono ad ingresso libero.