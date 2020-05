SAN SEVERINO - Tra gli ospiti il dirigente del gruppo Domina - ViaVai Fabio Calmanti che ha parlato di auto elettriche e Stefano Belardinelli, presidente Contram, per il trasporto pubblico

di Gabriele Censi

“Non c’è pianeta B, insieme possiamo fare la differenza”, è stato lo slogan della terza edizione settempedana della “Giornata della Terra” al teatro Feronia contraddistinta dalla partecipazione di tantissimi studenti delle scuole cittadine. Tra i temi affrontati anche quello del trasporto sostenibile. In particolare per il settore privato con lo sviluppo delle auto elettriche di cui ha parlato il dirigente del gruppo Domina – ViaVai Fabio Calmanti:

«Il mercato si indirizzerà verso le elettriche e oggi abbiamo portato in esposizione la nostra Audi di top gamma, la E-Tron che raggiunge i 400 chilometri di autonomia e si ricarica con 8 euro. I ragazzi in platea si sono incuriositi. Uno sviluppo veloce su cui tutte le industrie automobilistiche stanno concentrando le ricerche e anche il nostro gruppo con tutti i marchi lo sta facendo, già oggi abbiamo un’offerta varia anche con piccoli modelli come la Up».

Altro settore cruciale è quello del trasporto pubblico, la Contram ha messo in mostra proprio davanti al teatro il minibus elettrico in funzione da poche settimane a Camerino. Il presidente Stefano Belardinelli ha raccontato della sua esperienza in una città svizzera dove il trasporto viene effettuato senza guidatore.

La giornata è stata aperta dal sindaco di San Severino, Rosa Piermattei: «Siete voi il nostro futuro, siete voi che dovete lavorare insieme a noi per cercare di rallentare gli effetti devastanti del cambiamento climatico. Le piccole cose, se messe insieme, fanno grandi cose e questo ci offre una grande speranza se guardiamo al domani di tutti».

Tanti gli ospiti presenti all’Earth Day 2019 organizzato e moderato dal consigliere delegato Pier Domenico Pierandrei. Tra questi anche Paola Fiore, coordinatrice Italia del gruppo Climate Reality Leaders, Alessandra Buzzigoli di Estra e l’assessora regionale alle Fonti rinnovabili e alla Green Economy, Manuela Bora: «Sull’ambiente l’impegno che si porta avanti non è mai abbastanza – ha sottolineato l’assessora nel suo intervento – con il sindaco sono stata Bruxelles all’incontro che ha riunito i primi cittadini sottoscrittori del Patto per l’Ambiente. La Regione Marche ha inserito in tutti i bandi punteggi premianti per i Comuni aderenti. Per il Progetto Marche sono stati stanziati 12 milioni di euro. Abbiamo installato 5mila punti led nella regione. Stiamo cercando di implementare anche i centri del riuso perché si riutilizzino oggetti che magari altri intendono dismettere. Ma, soprattutto, siamo stata la prima assemblea legislativa ad aver approvato la risoluzione sull’economia circolare mettendo a disposizione 2,6 milioni di risorse a partire da quest’anno».

Ai lavori della giornata sono intervenuti anche Aurora Ballini, studentessa del Liceo Scientifico di Tolentino, Plant For the Planet e Fff-Macerata, Andrea Merlino, climate reality leader, Gianluca Carrabs, amministratore unico di Svim Spa, Mileva Milloshi, consulente tecnico Paesc San Severino. L’amministrazione comunale si è impegnata a ridurre le emissioni nell’aria e a mettere in atto azioni concrete come l’eliminazione della plastica monouso dagli uffici comunali. Sono state installate colonnine per la ricarica di auto elettriche ed è stato rinnovato il parco pubblico della società di trasporti Contram Spa. Attraverso la municipalizzata Assem Spa la città di San Severino ha da tempo sposato l’energia rinnovabile poi inaugurando una centrale ad energia solare e un parco eolico.