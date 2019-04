BASKET IN CARROZZINA - A trionfare dal punto di vista sportivo sono stati gli spagnoli del Mideba Extremadura, che hanno battuto in semifinale il Santo Stefano Avis, protagonista di una grandissima prestazione. Due città in festa

Termina una tre giorni incredibile vissuta tra Porto Potenza e Porto Recanati, in occasione delle finali di Eurolega 2 organizzate dalla Santo Stefano Avis di Porto Potenza. Un fine settimana lungo iniziato venerdì e conclusosi nella tarda mattinata di oggi nel corso del quale le due cittadine rivierasche si sono ritrovate “gemellate” sotto il segno dell’internazionalità e dello sport paralimpico.

A trionfare dal punto di vista sportivo sono stati gli spagnoli del Mideba Extremadura che hanno vinto in finale 86-61 contro i romani del S. Lucia. Nulla da dire alla formazione spagnola, un’autentica corazzata. Bravi i capitolini che hanno pagato la panchina corta ma non hanno affatto demeritato al cospetto del Mideba. A recriminare, invece, sono i portopotentini del Santo Stefano usciti sconfitti in semifinale proprio contro gli spagnoli campioni in un match giocato ai limiti della perfezione dai marchigiani che si sono imposti per quasi tutta la partita, chiudendo tutto in difesa e mandando in tilt le bocche da fuoco degli spagnoli. Poi il rocambolesco finale in cui gli spagnoli hanno superato i portopotenitini solamente a 4 secondi dal termine in un finale thriller con un tiro di Sandoval sulla sirena dei 24 secondi e con conseguente conciliabolo tra gli arbitri per decidere se convalidare o meno il canestro. Bravissimo coach Robi Ceriscioli per come ha preparato tatticamente il match e i ragazzi in campo.

Medaglia di bronzo in questa Eurolega 2 agli israeliani del Ramat Gan che hanno vinto la finalina per il terzo posto 62-52 proprio contro la Santo Stefano, in parte svuotata dal punto di vista delle energie mentali e fisiche dopo il match contro gli spagnoli del giorno prima. Migliori 5 giocatori del torneo Yama e Pratt del Mideba, Stupenengo e Cavagnini del S. Lucia e Dimitri Tanghe del Santo Stefano Avis. A trionfare dal punto di vista organizzativo, invece, il segretario generale della Santo Stefano Avis Gianfranco Poggi, il presidente Mario Ferrarei e lo staff di collaboratori volontari per aver messo in piedi un grande evento, articolato e complesso sotto tutti i punti di vista. Così come sottolineato anche dal capo della delegazione tecnica internazionale Luck De Knock che ha evidenziato quanto fatto dalla società portopotentina. Da sottolineare la collaborazione e disponibilità delle amministrazioni Comunali di Potenza Picena e di Porto Recanati, i lavori effettuati alla palestra portorecanatese Michelini (bracci operativi Michele Bruno e Giorgio Capitanelli), lo staff Twinssebastiani per la copertura video integrale in streaming dell’evento (tutte le partite saranno visibili anche nei prossimi giorni su www.twinssebastiani.it), la colorata presenza della scuola media di Porto Potenza e di Civitanova Alta e della società giovanile Junior Basket di Porto Recanati, la preziosa assistenza della Protezione civile e dell’Anpas Marche la cui presenza vigile dei volontari in prima linea ha garantito il servizio di assistenza ed emergenza sanitaria durante l’evento ed ha collaborato in modo determinante alla gestione dei trasporti con i numerosi mezzi tra pullmini, minivan e autocarri attrezzati per disabili e per il trasporto delle carrozzine di gara degli atleti. Da evidenziare anche la bella sinergia con la facoltà di Scienze della comunicazione dell’università di Macerata con gli studenti Natascia Carafa, Stefano Talamonti e Ian Tsymbal.