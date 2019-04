L’U.S. Tolentino 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con mister Andrea Mosconi che, quindi, dopo la straordinaria cavalcata. verso la serie D guiderà la prima squadra cremisi anche nella prossima stagione.

Giunto alla decima giornata dello scorso anno, il Tolentino con mister Mosconi alla guida ha disputato – tra campionato e Coppa Italia – 61 gare. In ben 37 occasioni i cremisi hanno ottenuto la vittoria. 11 i pareggi riportati e 13 le sconfitte conseguite. Oltre al campionato di Eccellenza vinto con netto anticipo, il mister ha guidato la squadra anche alla vittoria della Coppa Italia di Eccellenza Marche.

«Al mio arrivo – commenta mister Mosconi – dissi che il Tolentino sarebbe stata la mia Juventus. Quest’anno è stato proprio così. Ogni obiettivo è stato centrato con sofferenza e sudore. Questo grazie al lavoro svolto dallo staff messomi a disposizione e dei ragazzi. Ringrazio, ancora una volta, la Società per la fiducia che ha dimostrato di avere verso di me, così da consentirmi la possibilità di iniziare questa nuova avvincente avventura in serie D. L’auspicio è quello di arrivare il più in alto possibile».

Nei prossimi giorni verranno ufficializzati ulteriori ruoli tecnici, sia della prima squadra che del settore giovanile, nonché altre figure dirigenziali che andranno ad aggiungersi al direttore sportivo, Giorgio Crocetti.