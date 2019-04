TRIONFO dei ragazzi di mister Cencioni che sul neutro di Villa San Filippo travolgono (3 a 0) la Montottonese in finale

L’Atletico Macerata si porta a casa la Coppa Marche e conquista la promozione in Seconda categoria al primo colpo (la società è stata fondata la scorsa estate). Oggi pomeriggio allo stadio di Villa San Filippo a Monte San Giusto, gli uomini guidati da mister Marco Cencioni hanno trionfato per 3 a 0 contro i fermani de La Montottonese. Una prestazione magistrale dei biancorossi che non ha lasciato scampo ai ragazzi di Evandri. Mvp di giornata il bomber Mattia Piccioni, autore di una doppietta di testa sugli assist al bacio di Trifiletti prima e di Lombi poi. Sul finale di partita, quando ormai la coppa stava rotolando dalle parti di Macerata, è Zerani su punizione a sancire il definitivo tris con la complicità di un tocco in barriera e a far scattare la festa in campo e sulle tribune. Poco dopo i fermani restano in dieci per l’espulsione di Importa. L’Atletico, che era già qualificato ai play off di Terza categoria, disputerà sabato l’ultimo match di campionato a Civitanova. Essendo il team già promosso, sarà Pievebovigliana a prendere il posto dei biancorossi negli spareggi per la categoria superiore.

Il tabellino:

LA MONTOTTONESE: Angiolilli; Pistolesi, Tassotti, Salvatori (Cruciani 87’), Nicolò, Shelenko, Mezzaluna, Mareia (67’ Gjergji), Ciccaré, Spinelli, (60’ Improta), Traini. Allenatore: Evandri. A disposizione: Calcinaro, Blasi, Cruciani, Mira, Gjergji, Improta, Bernabei.

ATLETICO MACERATA: Gattari; Lucentini (85’ Rocchi), Feliziani, Gigli, Ortenzi, Cirilli, Aliberti (63’ Miglietta), Lombi (71’ Fratini), Piccioni, Zerani (82’ Sampaolesi), Trifiletti (67’ Firmani). Allenatore: Cencioni. A disposizione: Conforti, Rocchi, Sampaolesi, Fratini, Firmani, Miglietta, Pascucci.

ARBITRO: Pigliacampo.

RETI: Piccioni (7’, 65’), Zerani (80’).

(foto di Fabio Falcioni)