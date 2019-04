Via Mazzini, conclusi i lavori

CIVITANOVA - Completato il restyling nel tratto compreso da viale Vittorio Veneto a corso Garibaldi. L'assessore Carassai annuncia il prossimo intervento in via Duca degli Abruzzi, il progetto ammonta a 330mila euro

Iniziati il 6 marzo, si sono conclusi prima di Pasqua i lavori per il rifacimento dei marciapiedi e dell’asfaltatura della sede stradale di via Mazzini a Civitanova, tratto compreso da viale Vittorio Veneto a corso Garibaldi. Ne dà notizia l’assessore ai Lavori pubblici Ermanno Carassai, che aveva illustrato nello specifico l’opera di riqualificazione della carreggiata in vista della chiusura alla sosta e al transito delle auto per consentire al personale addetto di sistemare l’asfalto.

Le opere sono state eseguite dalla ditta Edil asfalti di Camerino che ha vinto l’appalto (come da contratto – delibera di G.C. n. 398 del 05/11/2018). Dopo il rifacimento di via Piave e di via Mazzini, l’assessore Carassai annuncia che la prossima via oggetto di rifacimento sarà Duca degli Abruzzi. Il progetto, redatto dall’ufficio tecnico comunale, ammonta a 330mila euro: rifacimento dei servizi, collettore acque chiare, demolizione marciapiedi esistenti e il rifacimento degli stessi (saranno allargati e portati a circa tre metri). Sarà effettuata inoltre la ripresa degli asfalti e il rifacimento dell’illuminazione.

L’Amministrazione comunale ha assicurato che si verrà incontro alle giuste esigenze degli operatori economici, riducendo al massimo i disagi.