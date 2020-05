CORRIDONIA - "Senza rigore. Gioco e resisto": dal pranzo al tramonto il 25 aprile con musica, incontri e giochi liberati organizzata da Sciarada e Soms

Si chiama “Senza Rigore. Gioco e resisto” la Festa della Liberazione 2019 di Corridonia, organizzata dall’associazione culturale Sciarada e dalla Soms Società Operaia di Mutuo Soccorso, in collaborazione con l’Anpi sezione Sesto Luciani, l’Osservatorio di Genere, varie associazioni del territorio ed il patrocinio del comune di Corridonia. L’idea della festa è utilizzare la spontaneità del gioco e la forza aggregativa dello sport per vivere una giornata libera al parco cittadino nel 74* anniversario della Liberazione dal nazi-fascismo. Si sperimenteranno forme e modi non convenzionali di giocare e le consuete regole di sport come basket e baseball saranno riscritte dai partecipanti. Tra le possibilità di divertimento un torneo di biliardino umano per piccoli ed adulti (iscrizioni già aperte: 3331625741).

A fianco di queste attività pratiche, un momento di confronto a cura di Osservatorio di genere: “Traguardi. Il genere che unisce e include … nello sport” dove si ascolteranno le testimonianze di tre realtà virtuose del territorio, la Polisportiva Assata Shakur (con il progetto Ancona Respect), Pink Basket Macerata e Macerata Softball. Protagonista anche la musica con due gruppi sul palco: i Jordy Brown, vincitori di Arezzo Wave Marche 2018, band di Corridonia che mescola sonorità classiche del sound british (vox, fender rhodes, hammond) con le atmosfere disturbate e cupe proprie del grunge e della musica sperimentale, e, a seguire, Eusebio Martinelli Gipsy Orkestar, un caleidoscopio di suoni e ritmi dall’esplosiva influenza balcanica e gitana, con un repertorio basato sulla discografia originale di Eusebio Martinelli e che comprende improvvisazioni scatenate dei grandi solisti della band ed alcune tra le più celebri colonne sonore dei film di Emir Kusturica e Quentin Tarantino.

Durante tutta la giornata banchetti, mostre, letture per bambini e cucina aperta a partire dalle 12

Il programma completo è consultabile su sciaradacorridonia.blogspot.com