RECANATI - L'appuntamento con il primo astronauta italiano ad essere andato nello spazio in programma il 25 aprile al teatro Persiani. La kermesse dedicata all'astronomia, organizzata dall'associazione Nemesis Planetarium, durerà fino al 27 e sarà ricca di eventi

Sarà Franco Malerba, il primo astronauta italiano ad essere andato nello spazio, l’ospite d’onore di Galassica, il festival dell’Astronomia in programma dal 25 al 27 aprile al teatro Persiani. L’appuntamento con l’ingegnere che ha volato nello spazio il 31 luglio 1992 con lo shuttle Atlantis e il satellite italiano Tethered, portando alla ribalta internazionale la testimonianza dell’Italia della scienza, della tecnologia e dell’industria di punta, è in programma il 25 aprile alle 21,15 mentre l’inaugurazione del festival si terrà alle 15 nella Sala degli Stemmi del comune di Recanati. L’organizzazione di Galassica è a cura dell’associazione marchigiana Nemesis Planetarium, un gruppo di giovani professionisti del settore, tra cui diversi astronomi, che da anni si occupa di divulgazione scientifica e organizzazione eventi a tema. L’obiettivo è avvicinare il grande pubblico ai temi astronomici, sviluppando una coscienza scientifica e informando in modo accurato e, perché no divertente, sugli argomenti di più scottanti attualità, riguardanti lo spazio e le nuove tecnologie. Da qui parte anche il ponte che tocca le discipline umanistiche, che negli ultimi anni hanno visto una sperimentazione sempre più ibrida, dal Postumano alla Bioarte. Quest’anno inoltre cade un importante anniversario per Recanati, ovvero i 200 anni della poesia più nota del grande poeta recanatese: L’Infinito. Grazie al “la” dato dal Leopardi, il festival andrà a sviluppare proprio questo tema, disegnando un arco prezioso tra le varie discipline. Leopardi stesso scrisse un Trattato di Astronomia,talmente valido da meritarsi un’edizione a quattro mani con l’immensa astrofisica Margherita Hack, scomparsa qualche anno fa.

Il festival si articolerà in vari eventi nel centro storico della città, dove la sede principale sarà la nuovissima Mediateca, situata sopra la biblioteca, un gioiellino dell’amministrazione comunale, curatissimo sotto il profilo del design e della tecnologia. Nei diversi spazi, oltre alla segreteria organizzativa e alla distribuzione del materiale informativo, verranno allestiti durante le mattine i laboratori per ragazze e ragazzi dai 6 ai 13 anni, tutti a cura di docenti e ricercatori dell’università di Camerino. Nel pomeriggio, dalle 16, saranno presenti i divulgatori delle più seguite pagine social: giovedì e venerdì con i laboratori delle ragazze marchigiane Nane Brune e sabato con i giovani ricercatori di Chi ha paura del buio?, i quali recentemente sono andati in onda con un programma su Italia 1. Proseguirà dalle 18 alle 20 un importante momento di approfondimento con i grandi nomi della ricerca nazionale, provenienti dall’Infn, l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, dall’Unicam e dall’Inaf, l’Istituto Nazionale di Astrofisica. Concluderanno le serate tre eventi clou: il 25 al Teatro Persiani con il primo astronauta italiano Franco Malerba e il professor Gaspare Polizzi del Centro Nazionale di Studi Leopardiani; il 26 nell’Aula Magna del Comune con la dottoressa e direttrice Patrizia Caraveo sul tema Donne e la Scienza e il 27 nell’Aula Magna del Liceo Leopardi con il dottor Stefano Sandrelli dell’Inaf, istituto che celebra i suoi 20 anni di intense attività. Il programma completo.