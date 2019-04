MOGLIANO - Domani dalle 21 il tradizionale appuntamento del Venerdì Santo

Le piazze e le vie di Mogliano, come ogni Venerdì Santo, si illuminano di una nuova luce che porta a rivivere le ultime ore della vita di Gesù Cristo. La storica rievocazione della Passione di Cristo è un evento religioso e scenico fra i più originali delle Marche in questo genere: la prima edizione è datata 1962. Domani a partire dalle 21 le luci del paese si spengono e le piazze e i vicoli si trasformano in quadri che fanno rivivere le ultime ore della vita di Gesù. La rievocazione inizia con la rappresentazione dell’ultima cena, il processo davanti a Ponzio Pilato al termine del quale parte il corteo degli oltre trecento figuranti della Via Crucis che sfilano da via Roma, la strada principale del paese, fino al santuario del Santissimo Crocifisso, dove andrà in scena la Crocifissione. Seguirà la Processione Religiosa (la bara del Cristo morto e la figura del Penitente). L’evento è organizzato dal Comune, dal Comitato del Venerdì Santo in collaborazione con la Proloco e la parrocchia.