CALCIO GIOVANILE - La squadra di mister Galizi unica a passare il turno (eliminati Giovanissimi e Juniores): domani se la vedrà contro la Liguria a San Cesareo. Ben nove i giovani nella rappresentativa che provengono da squadre del Maceratese

di Michele Carbonari

Gli Allievi passano il turno, tornano a casa i Giovanissimi e la Juniores. È il bilancio della fase a gironi del Torneo delle Regioni, che ovviamente vede interessate anche le Marche (nel raggruppamento a 4 insieme a Lombardia, Sicilia e Friuli Venezia Giulia). Molti i giovani del territorio convocati dai vari selezionatori, nella manifestazione che si sta disputando nel Lazio. Ben nove giocatori nella fascia d’eta intermedia, gli Allievi, unici ad andare avanti e che mercoledì 17 (domani) se la vedranno contro la Liguria a San Cesareo (fischio d’inizio alle 11). In questa esperienza, tra i tanti, l’allenatore Massimo Galizi porta con se Nicola Smerilli (Civitanovese), Samuele Santamarianova (Matelica), Matteo Bucosse (Montemilone Pollenza), Edoardo Santarelli e Lorenzo Guercio (Portorecanati), Mattia Basconi (Sangiustese), Luca Cerolini (Tolentino), Alessandro Capitani e Luca Lombardi (Recanatese). Ognuno di loro è stato protagonista nelle tre partite disputate fino a questo momento. Il portiere Bucosse è stato decisivo in un paio di circostanze nel successo marchigiano contro la Lombardia (2-1). Lombardi, invece, fissa l’1-1 conclusivo nella sfida alla Sicilia grazie ad una pennellata su punizione, mentre con il Friuli fornisce l’assist per Gagliardi, che sblocca il match (Bucosse congela il 2-0 finale). Le Marche chiudono in testa il girone con 7 punti, seguite da Lombardia (6), Sicilia (4) e Friuli Venezia Giulia (0).

Termina l’avventura della Juniores di Romano Cremonesi, che ha convocato sette calciatori militanti in società maceratesi: Nicolò Armellini e i fratelli Salvati (Daniele e Matteo) della Civitanovese, Yassen Boutlata, Luca Cicconetti e Matteo Giorgi del Tolentino, oltre a Daniele Crescimbeni del Camerino. Diversi di loro hanno messo lo zampino in ciascuna partita. Boutlata sblocca su rigore contro la Lombardia, che poi rimonta fino al 2-1. Al cospetto della Sicilia, Cicconetti scheggia l’incrocio dei pali su una punizione dal limite mentre Crescimbeni (diagonale) e Matteo Salvati (destro a giro) firmano la momentanea rimonta: il match termina con un pirotecnico 2-2. Nell’ultima partita, con il Friuli, l’attaccante della Civitanovese manda invece in porta Fermani, autore della doppietta dei tre punti (2-0 il finale).

Nulla da fare anche per i Giovanissimi del maceratese Massimo Palanca, che dà fiducia ad una nutrita schiera di giovani del territorio: Francesco Pistolesi dell’Academy Civitanovese; Pierpaolo Giaconi della Junior Macerata; Filippo Bianchi della Treiese e il tris calato da Matelica (Luca Lunardi, Gianluca Mosca e Alessio Vrioni) e Tolentino (Giacomo Ferrari, Matteo Lombardelli e Alessandro Seghetti). Quest’ultimo realizza ben due centri: è suo il momentaneo pareggio, su traversone di Vrioni, nella sconfitta con la Lombardia (2-1), oltre ad un timbro sottomisura nella debacle contro il Friuli (7-3). Gloria personale anche per Rossetti, a segno sugli sviluppi di un corner. Nella seconda giornata, la Sicilia vince di misura.