Inaugurazione del nuovo centro polifunzionale di Arquata del Tronto, anche gli alpini di Cingoli tra i costruttori dell’opera. In occasione della Domenica delle palme, Pacifico Tantucci, capogruppo locale degli alpini, insieme ad altri due colleghi sono stati presenti all’apertura dell’innovativa struttura.

Il centro prevede una piccola piazza di aggregazione pavimentata dove troverà collocazione il monumento del gruppo degli alpini che ha resistito al sisma e che sarà il simbolo della rinascita e della ripartenza. L’edificio è stato realizzato per garantire la massima sicurezza anche in caso si verificassero ulteriori calamità e sono previste delle adeguate dotazioni termiche ed impiantistiche, necessarie al loro funzionamento. All’inaugurazione di ieri presente anche il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli: «Ringrazio l’associazione nazionale Alpini perché la loro solidarietà si è fatta sentire sin dai primi momenti dell’emergenza – ha sottolineato il governatore -. Con loro siamo stati vicini a partire dal montaggio della struttura da campo per la scuola affinché i ragazzi non perdessero neanche il primo giorno di scuola. C’è comunque ancora tanto da fare, con molta burocrazia e noi subiamo in particolar modo il peso delle lunghe procedure spesso incomprensibili».