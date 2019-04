MACERATA - Il testo sarà presentato il 16 aprile alla biblioteca Mozzi Borgetti. L'autore, Romano Ruffini, ha svolto una attenta ricerca storica

Un libro per raccontare la storia della Croce verde di Macerata. Scritto da Romano Ruffini, il testo “La Croce Verde nella storia di Macerata” sarà presentato il 16 aprile alle 17,30 nella sala Castiglioni della biblioteca Mozzi Borgetti. Il volume è pubblicato nella collana “Quaderni del Consiglio Regionale delle Marche”. Si tratta di un libro riccamente documentato, risultato di una ricerca ampia e rigorosa condotta dall’autore sulle origini e sugli sviluppi dell’associazione che opera dal 1902. In occasione del centenario, Giorgio Leopardi, allora presidente, spiegò che la Croce verde di Macerata è “nata spontaneamente, ha operato in silenzio, quasi con umiltà, in favore dei maceratesi sofferenti, ritemprando i sentimenti ed i propositi di nuova fratellanza”. Ruffini parte dalle motivazioni etiche e sociali che ispirarono la fondazione della Croce Verde per ricostruirne il servizio reso alla città, analizzando il contesto storico nazionale e locale del periodo in cui l’associazione fu costituita e la funzione svolta nei periodi di guerra e di pace fino alla fine del ‘900. Il testo è completato da una galleria fotografica: persone, luoghi, manifesti e mezzi in dotazione (dal primo carro-lettiga alle più moderne ambulanze). A corredo anche una rassegna della cronaca dei fatti più rilevanti che hanno segnato la vita della Croce verde, tratta dai giornali maceratesi dei primi decenni del ‘900. Alla presentazione saranno presenti con l’autore Angiola Maria Napolioni, Pierluigi Pianesi e Mauro Proietti. Una copia del volume sarà data in omaggio agli intervenuti. L’iniziativa è promossa dall’Accademia dei Catenati in collaborazione con l’associazione Le Casette e la biblioteca Mozzi Borgetti.