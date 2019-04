CALCIO GIOVANILE - I Giovanissimi delle due squadre in campo al San Francesco di Trodica, rafforzato il rapporto di collaborazione fra società

E’ andata in scena ieri pomeriggio al San Francesco di Trodica la bella amichevole che ha visto coinvolte l’Academy Civitanovese e il Perugia. A sfidarsi in campo la categoria Giovanissimi U14, relativa dunque agli anni 2005/2006. Di certo a contare non era il risultato finale. A contare c’era il bel legame di amicizia creatosi tra le due società, cementato anche lo scorso agosto da un Open Day e magari in futuro destinato a crescere. A fare gli onori di casa per l’Academy Civitanovese il presidente Paolo Squadroni, che dopo aver calorosamente ringraziato la società trodicense per l’ospitalità, ha espresso grande soddisfazione per la realizzazione di questo bel pomeriggio di sport con una società blasonata e lungimirante come il Perugia. Sulla stessa lunghezza d’onda il responsabile tecnico rossoblù Leandro Vessella, ex compagno di squadra di Sergio Filipponi, attaccante classe 1972, ora capo scouting del Grifone, con il quale la relazione di stima e amicizia non si è mai interrotta.

«Un bel premio anche per tutti i nostri ragazzi – ha dichiarato proprio Vessella – che hanno fatto benissimo in campionato e che meritavano questa bella vetrina per mettere in mostra le loro qualità. I nostri rapporti con il Perugia Calcio sono sempre stati positivi in questi anni, ci piacerebbe che in futuro possano diventare ancora più stretti. Una società virtuosa come poche altre e a noi vicina con il quale sarebbe un piacere e un onore collaborare». In rappresentanza del Perugia è stato invece il responsabile del settore giovanile biancorosso Giovanni Guerri, ex portiere e preparatore dei portieri, a prendere la parola per commentare la bella esperienza. «Il Perugia è una società che vuole tenere gli occhi bene aperti su quanto di buono esprimono il proprio territorio e le zone limitrofe. E’ per noi un vanto disputare tutte le categorie nazionali con l’85% di ragazzi umbri e anche tanti elementi provenienti dalle Marche. E’ il nostro credo. Per questo è sempre un piacere andare a trovare quelle società a noi vicine che lavorano bene e che pensiamo possano avere ragazzi promettenti. E’ questo il modo di operare semplice, serio e pulito di un settore giovanile che tiene particolarmente a vedere con i propri occhi i ragazzi e ad assicurare loro una crescita virtuosa».