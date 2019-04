L'UFFICIALE è il comandante interregionale dei finanzieri dell’Italia Centro Settentrionale. Dopo gli incontri nel capoluogo, è stato a Camerino

Visita al comando provinciale di Macerata per il comandante interregionale dell’Italia Centro Settentrionale della guardia di finanza di Firenze, il generale Sebastiano Galdino. Ieri è stato accolto dal comandante regionale Marche, generale di Brigata Fabrizio Toscano e dal comandante provinciale, colonnello Amedeo Gravina, ed ha incontrato i comandanti dei reparti della provincia. Nel corso dell’incontro, sono stati illustrati i principali risultati conseguiti ed i più importanti servizi in corso nei vari settori istituzionali.

Questa mattina l’alto ufficiale ha incontrato i militari in servizio al comando provinciale di Macerata. Tra gli argomeni discussi quelli relativi al personale, all’attività operativa e alla logistica, all’aliquota di finanzieri in congedo delle sezioni Anfi di Macerata e Civitanova. Successivamente, il generale Galdino ha fatto visita al presidente del tribunale di Macerata, Gianfranco Coccioli, al quale ha rinnovato la più ampia e incondizionata disponibilità delle Fiamme gialle. La visita dell’alto ufficiale è poi proseguita alla tenenza di Camerino, dove ha incontrato il comandante, tenente Alessandro Tomei, ed una rappresentanza del personale, ai quali ha rivolto parole di apprezzamento per l’attività complessivamente svolta in un contesto territoriale duramente colpito dal sisma del 2016. Le visite, sono state l’occasione per rivolgere ai finanzieri della provincia maceratese il proprio ringraziamento per l’impegno e lo spirito di servizio profuso nel territorio sia nelle attività di prevenzione e repressione di ogni forma di illegalità che di vicinanza verso l’intera comunità.