MONTECOSARO - Domenica pomeriggio si terrà un’iniziativa solidale tra gusto e sensualità

Nel fine settimana a Montecosaro la buona tavola sposa la solidarietà e nutre le speranze. Conto alla rovescia per l’iniziativa “Pane&Cuore” a favore di Ambalt, associazione marchigiana che sostiene i bambini malati di tumore e le loro famiglie. Su il sipario domenica 7 aprile, dalle 17 fino alle 20 tra ospiti e prelibatezze, nello showroom degli Arredamenti Maurizi in via Bologna.

A concepire la manifestazione è stato lo chef Enrico Mazzaroni, titolare del Tiglio in Vita di Porto Recanati e del Tiglio di Montemonaco, recentemente insignito del prestigioso premio “creatività in cucina” durante il congresso culinario internazionale “Identità golose” a Milano. Tra le composizioni succulente che domenica delizieranno il palato spiccano nel menù spezzatino di cinghiale e crema di patate, finto tartufo con formaggio e tartufo, uva glassata con pistacchi, “uovo 65 gradi…come una lasagna”.

In prima linea nella giornata benefica numerose aziende marchigiane di rilievo che hanno voluto condividere la causa dell’Ambalt e che proporranno degustazioni ad hoc. “Pane&Cuore”, ma anche un mix di sensualità e ritmo con lo spettacolo di tango offerto da tre coppie della scuola Pasion Tango. Riflettori puntati sull’esibizione dei maestri Matteo Aringoli e Olha Voloshyn.

Traghettatrice della domenica a braccetto con la Onlus marchigiana, a caccia di fondi per aiutare i bimbi malati, la food blogger di Loreto Daniela Rinaldi, mente e voce del popolare programma radiofonico “A tavola da Daniela”, in onda ogni venerdì e sabato su Radio Marche nel Mondo.