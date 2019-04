Chiara Gamberale a Macerata Racconta

FESTIVAL - Appuntamento con la presentazione reading de "L'isola dell'abbandono" in programma domani alle 19 al teatro Don Bosco. Oltre all'autrice, parteciperà l'attore Fausto Sciarappa

Arriva a Macerata il tour di presentazione dell’ultimo libro di Chiara Gamberale, “L’isola dell’abbandono”, edito da Feltrinelli, un romanzo che parla di tutti, per tutti, dove mito e contemporaneità, abbandono e ossessione si intersecano a formare un mosaico narrativo labirintico originale, che spinge a chiedersi se non siamo forse tutti l’isola di qualcun altro. Ad accogliere la scrittrice, ormai legata alla città, sono L’Arca senza Noè e Macerata Racconta che insieme hanno organizzato la serata in programma domani alle 19 al teatro Don Bosco (ingresso gratuito fino ad esaurimento posti). La presentazione è l’unica data per le Marche e vede la partecipazione dell’attore Fausto Sciarappa, volto molto conosciuto grazie a numerosi film e alla partecipazione alla recente serie televisiva “Il nome della rosa”. La Gamberale e Sciarappa leggeranno alcuni brani del libro, scambiandosi punti di vista e considerazioni su diversi temi affrontati. «Ringraziamo Macerata Racconta per la speciale collaborazione – dicono i rappresentanti dell’associazione L’Arca senza Noè – e soprattutto un grande merito agli sponsor, Cavalieri Gioielli e Zagoreo Ortodonzia. Come sempre, vista la consolidata collaborazione, diciamo grazie all’emporio Ultrafragola e alla libreria Feltrinelli che hanno contribuito alla riuscita della serata. Questa presentazione è stata pensata e voluta fortemente da Chiara Gamberale con la stessa attenzione con la quale, ormai due anni fa, al Lauro Rossi, ci regalò l’anteprima nazionale del libro “Qualcosa” (ed. Longanesi). Grazie a chi è salito con noi sull’Arca e continua a sostenerci».