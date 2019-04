L'EVENTO, al ristorante Zinenè di Loreto, finalizzato alla raccolta fondi per la costruzione di un orto speciale fruibile anche a chi è sulla sedia a rotelle. I ragazzi dell'associazione "Lavoriamo insieme onlus" si sono distinti tra i tavoli e in cucina

Ragazzi disabili come camerieri e servizio al tavolo. Una cena di grande valore sociale, ma anche umano, quella organizzata dal Lions club di Civitanova venerdì scorso al ristorante Zinenè di Loreto.

E la peculiarità è stata la presenza come lavoratori, tra i tavoli e in cucina, di ragazzi disabili, alcuni affetti dalla sindrome di down. Hanno servito le portate con grande autonomia e professionalità. Un traguardo reso possibile grazie alla cooperativa “Lavoriamo insieme onlus”. La serata è stata organizzata dalla presidente Dania Battistelli del Lions club Civitanova Marche Cluana che ha voluto fortemente questo appuntamento coinvolgendo volontari, medici, amici, famiglie per proporre una cena con menù tipicamente marchigiano. Lo scopo, raccogliere fondi per promuovere ulteriormente questa realtà di integrazione e finanziare un progetto nato grazie alla collaborazione con la cooperativa “Lavoriamo insieme onlus” e con la presidente Emanuela Passeri che con passione gestisce insieme ad altre persone lo Zinene’ e che a sua volta collabora con la scuola alberghiera E. Nebbia di Loreto. La priorità dell’iniziativa e dell’associazione è creare un ponte con il mondo lavorativo preparando persone competenti nella vita e nel lavoro. Nel corso della serata è stata raccolta una somma per la realizzazione di uno dei tanti progetti: la creazione di un orto speciale, sviluppato su più livelli che permetterà anche a chi è costretto sulla sedia a rotelle di poter lavorare.