EQUIPAGGI da tutte le Marche e dall'Emilia Romagna in città per la sesta edizione della manifestazione non competitiva

Si è svolta domenica la sesta edizione del raduno BigFoot 4×4 “Città di Monte San Giusto”, manifestazione non competitiva aperta ad ogni tipo di fuoristrada. Gli equipaggi sono arrivati da tutte le Marche e anche dall’Emilia Romagna per il ritrovo alle 8,30 in piazza Aldo Moro. Dopo la benedizione alle 9,30 c’è stato il briefing per la consegna road book e la partenza per il giro nel territorio. Il pranzo all’Hotel San Crispino ha chiuso la domenica che ha visto arrivare in città i giganti sulle quattro ruote per una giornata all’insegna del divertimento.