POLITICA - Domani l'incontro provinciale del partito, il senatore Arrigoni: «Lavoriamo insieme per proporre in più comuni una vera alternativa al Pd, che ha amministrato male il territorio per troppi anni»

«La Lega è pronta. Lavoriamo energicamente insieme per proporre in più comuni una vera alternativa al Pd, che ha amministrato male il territorio per troppi anni». Così il senatore Paolo Arrigoni, responsabile della Lega nelle Marche, annuncia l’assemblea con cui domani riunirà a Recanati militanti e soci sostenitori della provincia di Macerata. L’appuntamento, alle 21,30 al ristorante “Tonino” di via Ceccaroni, sarà anche l’occasione per rilanciare il tesseramento per il 2019 e riorganizzare il movimento provinciale. «L’Assemblea della Lega Macerata sarà un momento fondamentale di confronto per fare il punto della situazione in vista delle elezioni europee del 26 maggio e, soprattutto, per quanto riguarda i comuni della provincia che andranno al voto- commenta Arrigoni-. La Lega al Governo ha dimostrato che la politica della serietà e del buon senso è la risposta che gli italiani si aspettano ed è pronta a condividere con ogni cittadino di buona volontà visione e prospettive per il futuro delle famiglie, delle città e del territorio». Al termine dell’assemblea, alle 22,30 circa, nella stessa sede si terrà la cena aperta a tutti i sostenitori, i militanti e i semplici simpatizzanti della Lega. Per le prenotazioni ci si può rivolgere a Benito Mariani (3283247761).