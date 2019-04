SECONDA CATEGORIA: IL PUNTO, LA TOP 11 E IL PERSONAGGIO - Bomber Amaolo trascina i ragazzi di Paoloni contro la Settempeda, che rimanda l'appuntamento con la promozione. Cade anche l'Elfa, che paga a caro prezzo l'autogol di Zuffati e il rigore di Matteo Rossini parato dal classe 2003 Minerva. Nel gruppo E, le due squadre calano il tris contro Montegranaro e Csi Recanati, riaprendo i giochi per il primato e per il discorso playoff

di Michele Carbonari

Colpo di scena nella dodicesima giornata di ritorno nel campionato di Seconda categoria, girone F: cadono entrambe le battistrada. La capolista Settempeda, dunque, rimanda la festa promozione (sabato prossimo al Soverchia contro il Sarnano sarà ingresso libero per tutti) e dovrà amministrare il cospicuo vantaggio di otto punti a tre curve dal termine sull’Elfa Tolentino, prima inseguitrice. I biancorossi di Ruggeri vengono puniti da bomber Sacha Amaolo del Cska Amatori Corridonia, grazie ad un tap-in dopo il tiro di Petritoli. Tre punti fondamentali per i ragazzi di Paoloni, che al momento garantiscono la disputa dei playoff.

Determinante, in questo senso, è il primo ko interno dei ragazzi di Eleuteri, al cospetto della Folgore Castelraimondo: decisiva un’autorete di Zuffati e soprattutto il rigore neutralizzato dal classe 2003 Minerva al capitano locale Matteo Rossini. In ottica playoff è prezioso anche il blitz della Belfortese sul terreno del Ripesanginesio: la doppietta di De Ronzi (da fuori e dagli undici metri) garantisce il terzo posto, vano il momentaneo pareggio di Boe (rigore). La sconfitta fa scivolare i rosanero in zona playout, visto che vengono scavalcati dalla Sefrense, corsara sul campo dell’Appignanese. Roccetti illude i locali, che vengono rimontati da Scarpacci (di testa) e Midei (diagonale in pieno recupero). Nota curiosa tra le fila di mister Bonifazi: esordio dal 1′ per il 16enne portiere Tommaso Brunacci, figlio di Andrea (49 anni e sabato squalificato), che ha dovuto ovviare anche all’assenza per infortunio del titolare Serrani.

La doppietta di Grelloni (tap-in e su assist di Morico) trascina invece il Caldarola nello scontro diretto per la salvezza contro il lanciatissimo Real Tolentino (ininfluente il penalty di Falconi). Mister Fede, con otto giocatori indisponibili, ha lanciato nella mischia ben due dirigenti: Massimiliano Panunti, che ha appeso le scarpette al chiodo la scorsa stagione, e Diego Aloisi, il quale si diletta nel calcio a 8. Chiudono a reti bianche Esanatoglia (15esimo ics stagionale) e il fanalino di coda Visso. Raggiungono la matematica salvezza Vigor Macerata e San Francesco Cingoli. Un guizzo di Carradori, lanciato dalla ripartenza di Salvucci, trascina gli arancioblu al San Giuliano contro il Sarnano. Solo i legni impediscono a Margherita e Ricci di arrotondare il punteggio. Allo Spivach, Marchegiani (su assist di Tiranti), Evangelisti (staffilata dal limite) e Latini (di testa dopo aver fallito un penalty) calano il tris interno sulla Juventus Club Tolentino, che si consola con il primo gol di Pelliccioni (incornata).

Nel girone E, il San Claudio chiude a reti inviolate il big match di Casette d’Ete e viene raggiunto al secondo posto dal Telusiano, forte del tris rifilato nell’altro scontro diretto di turno, a Montegranaro. Micucci dopo un batti e ribatti, Cardarelli su rigore e Malaigia in solitaria annichiliscono i fermani, a loro volta raggiunti dal Real Porto. I ragazzi di Sampaolesi portano a casa il derby contro il Csi Recanati (vano il gol di Calcabrini) grazie allo spunto di Araujo e ai guizzi di Bartolacci (tirocross e punizione velenosa). In ottica salvezza, lo United Civitanova vende cara la pelle ed esce con un punto dallo scontro diretto di Morrovalle: il giovanissimo Militello (incornata su cross di Dignani) risponde a Tulli. Il Montecassiano (ininfluente capitan Flamini) cade solo nella ripresa nel derby di Montefano contro l’Accademia (autogol, Mascia ed Elzan Elmazi) e resta in zona playout, dalla quale si allontana invece la Pennese. I rossoblu ringraziano Marcoaldi (tap-in dopo il tacco di Isidori) e Biondi (di testa su assist di Gidiucci) per piegare la resistenza dell’Aries Trodica, che firma il momentaneo pareggio con il solito Giustozzi (15esimo timbro stagionale). Pari e patta tra San Giuseppe e Dinamo Veregra: per i locali a segno Marcantoni e Bella.

Nel girone D il Victoria Strada firma il colpaccio di turno, espugnando il campo dell’ex capolista Falconarese: decisivo il jolly di Torresi, grazie alla giocata di Fortunato. I gialloblu di Fugante restano dunque in piena zona playoff, come il Borgo Mogliano nel gruppo D. Anzi, i ragazzi di Persichini volano al secondo posto (-5 dalla vetta) trascinati da Franco De Angelis che prima sblocca di testa e poi fornisce l’assist per Scarpeccio, che piega il Grottazzolina con un pallonetto. Risultati e classifiche.

Nel frattempo, l’Esanatoglia approda in semifinale di Coppa Marche: i ragazzi di Ferranti, martedì 9 aprile alle 19.30, se la vedranno nella tana del Piceno United, sfida secca. Sfuma il grande traguardo invece per l’Appignanese, eliminata come la Real Cameratese a causa del sorteggio che ha favorito la Labor.

La top 11 (4-3-3): Liuti (Telusiano); Ciccioli (Pennese), Pieroni (Vigor Macerata), Penna (Victoria Strada), Brugnoletti (Caldarola); Midei (Sefrense), Diallo (Cska Amatori Corridonia), Evangelisti (San Francesco Cingoli); Bartolacci (Real Porto), Franco De Angelis (Borgo Mogliano), De Ronzi (Belfrotese). All.: Carucci (Folgore Castelraimondo).

Il personaggio della settimana: De Ronzi (Belfortese). La sua doppietta è decisiva sia per battere il Ripesanginesio che per tenere viva la speranza di disputare i playoff. Decisivo sarà lo scontro diretto di sabato prossimo contro l’Elfa Tolentino.