Consulenti commerciali, baristi, aiuto cuochi e falegnami, sono alcune delle figure ricercate dalle aziende del territorio questa settimana nella selezione degli annunci in provincia.

La Ciodue Italia Spa, azienda leader a livello nazionale settore antincendio e sicurezza, in un’ottica di potenziamento della propria rete commerciale, seleziona consulenti commerciali (anche prima esperienza). Le competenze ed esperienze richieste sono: predisposizione al lavoro per obiettivi, entusiasmo e ambizione professionale, età preferibilmente compresa tra i 20 ed i 45 anni, essere automuniti. L’azienda offre: inserimento in area definita e strutturata, formazione tecnica e commerciale continua, contributo fisso mensile di circa 1.300 euro per i primi mesi (al raggiungimento di obiettivi minimi) per agevolare l’inizio dell’attività, inquadramento con contratto Enasarco. Inviare la candidatura a macerata@ciodueitalia.it o sul sito www.agentisicurezza.it

Queste le offerte al Centro Impiego Orientamento e Formazione di Tolentino (per candidarsi inviare il proprio cv con il codice di riferimento via fax o tramite e-mail a centroimpiegotolentino.ido@regione.marche.it):

Struttura settore ristorativo cerca un/a aiuto cucina e un/a cameriere/a di sala, codice n. 10947

Parrucchieria cerca parrucchiera esperta e/o in età di apprendistato,codice n. 10946

Azienda settore impiantistica cerca un idraulico e/o termoidraulico esperto e un apprendista idraulico/termoidraulico con minima esperienza, codice n. 10945

Struttura settore ristorativo cerca una barista/banconista con età max 29 anni, codice n. 10944

Studio Commerciale, cerca ragioniere/a commercialista esperto/a, codice n. 10943