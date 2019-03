SAN SEVERINO - Il ricavato della vendita, in piazza del Popolo domenica 31 marzo, sarà destinato alla costruzione di una scuola a Sura Koio in Etiopia

Domenica prossima (31 marzo), in piazza del Popolo, sarà possibile acquistare (al costo di 10 euro) le uova del progetto “Un uovo oggi per un nuovo domani” delle Missioni Estere dei Cappuccini delle Marche. Il ricavato della vendita sarà destinato alla costruzione di una scuola a Sura Koio in Etiopia. Si tratta di una località del Wolaita estremamente indigente per la mancanza di infrastrutture e acqua. Seppur in pessime condizioni strutturali, con aule in paglia e fango, buie e diroccate, esistono però le scuole elementari e medie ma mancano del tutto le scuole superiori. Ce n’è una a distanza di 14 chilometri dal villaggio ma mancano i mezzi di trasporto e gli allievi, seppur volenterosi, non potrebbero né percorrere quotidianamente queste lunghe distanze né affittare una stanza vicino alle scuole esistenti per via della loro povertà. I Frati Cappuccini delle Marche hanno quindi avviato, insieme alle autorità locali, la costruzione di 8 aule, 1 biblioteca e 2 uffici. Il progetto è ambiziosissimo e costosissimo vista la posizione marginale dell’area e la difficoltà a trasportare l’acqua da zone piuttosto lontane. E’ anche possibile prenotare le uova, che saranno spedite direttamente a casa, o chiedere informazioni per poter proporre l’acquisto delle uova in parrocchia, nella propria realtà lavorativa, tra gli amici. Basterà collegarsi all’indirizzo http://www.missionicappuccini.it/un-uovo-oggi-per-un-nuovo-domani/