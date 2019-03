Matelica stoppato a Francavilla

SERIE D - I biancorossi, dopo otto vittorie consecutive, non vanno oltre lo 0 a 0 nel match giocato al Valle Anzuca. In caso di successo del Cesena, in campo domani contro la Savignanese, il distacco dalla vetta sarebbe di sette punti ad altrettante giornate dal termine

Si interrompe a Francavilla la striscia di otto vittorie consecutive della vicecapolista Matelica. Al Valle Anzuca termina a reti inviolate, con i biancorossi di Tiozzo (oggi squalificato, in panchina il vice Ortolani) che non riescono a mettere pressione alla leader Cesena, impegnata domani sera nel derby in casa della Savignanese. Il distacco dalla vetta diminuisce a quattro lunghezze ma si complicano i piani del Matelica, che cercherà di riprendere l’ottimo cammino fin da domenica prossima, tra le mura amiche contro il Santarcangelo.

La cronaca. In Abruzzo si assiste ad un bel primo tempo, con occasioni da ambo le parti e continui capovolgimenti di fronte. Il primo squillo del match è di Florian, che dopo 8′ spedisce alto di testa. A metà frazione Banegas prova a pungere ma non centra lo specchio con un mancino a giro. Quindi Lo Sicco impegna Natale in angolo. Sul fronte opposto, alla mezz’ora, Palumbo sfiora lo specchio direttamente da calcio piazzato. Il Matelica risponde con un paio di tentativi prima dell’intervallo: Angelilli (37′) sfiora il palo mentre Natali, in due tempi, neutralizza il calcio piazzato di Lo Sicco. La ripresa è altrettanto scoppiettante e in fase di conclusione vede due protagonisti. Per il Francavilla, al 47, Palumbo è pericolo prima con un tiro volante che fa la barba alla traversa e poi sfiora l’incrocio su assist di Bellanca. Per il Matelica è invece Margarita: al 48′ Natali si salva in corner, al 67′ spara a lato da posizione favorevole mentre il minuto seguente, dalla distanza, chiama ancora in causa Natale (sempre attento). I padroni di casa tornano a farsi vivi con il subentrato Mancini: al 75′ tira sopra la traversa mentre all’88’ Avella blocca centralmente.

Il tabellino:

FRANCAVILLA (4-2-3-1): Natale; Cafiero (46′ s.t. Di Renzo), Gallo, Nazari, Bosco; Mele, Milizia; Banegas, Palumbo, Bellanca (55′ s.t. Mancini); Dos Santos. A disp.: Spacca, Bedin, Boloca, Paravati, Fabrizi, Di Pinto, Mboup. All.: Rachini.

MATELICA (4-2-3-1): Avella, Visconti, Cuccato, Benedetti, Riccio; Lo Sicco, Pignat (76′ Favo); Angelilli, Margarita (72′ Melandri), Bugaro (55′ s.t. Bittaye); Florian. A disp.: Luglio, Demoleon, De Marco, Arapi, De Luca, De Santis. All.: Ortolani (Tiozzo squalificato).

TERNA ARBITRALE: Cavaliere di (Croce di Nocera Inferiore – Orlandi Ferraioli di Nocera Inferiore)

NOTE: ammoniti: Bugaro, Mele, Bittaye, Cuccato, Lo Sicco, Nazeri, Favo. Recupero: 6′ (1’+5′)