SERIE D - I leopardiani vincono 3-0 al Tubaldi contro il Castelfidardo e restano saldamente in zona playoff

La Recanatese cala il tris nel derby contro il Castelfidardo e vola al terzo posto momentaneo, in attesa delle partite di domani. Al Tubaldi, la doppietta di bomber Pera (giunto al 15esimo sigillo stagionale) e il rigore di Sivilla (14esimo centro personale) nella ripresa piegano il fanalino di coda e lanciano i ragazzi di Alessandrini a quota 51 in classifica. Nel prossimo weekend il “derby giallorosso” in casa della Sammaurese.

La cronaca. La prima occasione capita al Castelfidardo, sui piedi di Granado, che in sospetta posizione di fuorigioco costringe Piangerelli ad uno dei grandi interventi di giornata. Al 21′ Trillini fa la sponda per Pigini che conclude a lato di un soffio. Un paio di minuti e la Recanatese si affaccia in avanti con Pera, il cui tiro è sventato da Barbato. Alla mezz’ora Granado si incunea in area ma Marchetti si oppone e devia in angolo. La partita entra nel vivo al 35′: Lombardi ad impensierisce la difesa ospite sull’angolo di Borrelli. Due giri di lancette e Barbato si supera prima sul tiro a volo di Sivilla e poi sul diagonale di Pera. Sul ribaltamento di fronte Trillini impegna severamente Piengerelli. Ancora Castelfidardo, Calabrese spara sull’esterno della rete. Poi è Pera, servito da Borrelli, ad andare vicino al gol.

Pronti via e Calabrese è di nuovo pericoloso, Piangerelli ci mette una pezza. Al 3′ Barbato si salva in corner sulla botta di Sivilla mentre Esposito non inquadra lo specchio con una bella incornata. Il vantaggio è rimandato al 7′, quando Pera finalizza di testa un preciso cross di Borrelli. La riposta del Castelfidardo è affidata ai piedi di capitan Pigini: Piangerelli dice ancora di no. Il raddoppio giunge al 26′ dagli undici metri: Sivilla trasforma la massima punizione conquistata da Borrelli. Quindi i diagonali di Pera e Sopranzetti fanno la barba al palo. Dall’altra parte, al 41′, Ciucciomei sfiora il gol mandando alto sopra il montante. Nel finale Piengerelli, sul piazzato di Calabrese, salva il risultato, arrotondato in pieno recupero dal solito Pera.

Il tabellino

RECANATESE: Piangerelli, Marchetti (43′ s.t. Dodi), Gambacorta (1′ s.t. Rinaldi), Lunardini, Nodari, Esposito, Pera, Lombardi (11′ p.t. Sopranzetti), Sivilla (43′ s.t. Gigli), Borrelli, Raparo (31′ s.t. Olivieri). A disp.: Talevi, Tanoni, Giaccaglia, Senigagliesi. All.: Alessandrini.

CASTELFIDARDO: Barbato (14′ s.t. Marcorelli), De Vita, Caruso, Bellucci (25′ s.t. Enow), Di Lollo, Trillini (39′ s.t. Ciucciomei), Severini, Pigini, Granado, Calabrese, D’Ercole (14′ s.t. Eliantonio). A disp.: Lombardo, Diouf, Triboco, Marino, Recanatini. All.: Vadacca.

TERNA ARBITRALE: Bianchi di Prato (Dellasanta di Trieste – Tortolo di Basso Friuli)

RETI: 7′ s.t. e 47′ s.t. Pera, 26′ s.t. Sivilla (rig.).

NOTE: ammoniti: Severini, Lunardini, Raparo, Borrelli, Eliantonio.