Formazione da sempre alla Ram System, «perche è nel nostro Dna» dice il direttore generale dell’azienda di Loro Piceno Robertino Paoloni. La sede di contrada Grazie è spesso affollata di giovani che partecipano ai consueti corsi organizzati con i partner storici. Nei giorni scorsi uno dei fornitori per i termosaldabili, la Siser, ha realizzato un corso base ed uno avanzato, dal taglio plotter alla stampa digitale e alla serigrafia per poter creare su ogni tessuto, dal cotone al nylon, dal poliestere alla lycra. Hanno partecipato numerose aziende provenienti dalle regioni del Centro Italia.

Il direttore generale di Ram System, crede fortemente nella formazione: «”Con noi si cresce” resta sempre è il nostro motto – sottolinea Paoloni che ha recentemente partecipato con successo alla Simac di Milano -. Il fashion è un settore su cui puntiamo molto e stiamo lavorando a delle novità in questo campo». Professionalità, formazione e attenzione verso il cliente, caratterizzano da sempre l’operato dell’azienda, connubio perfetto con le tecnologie innovative e da ben 26 anni Ram System rappresenta uno dei player più importanti del Centro Italia.

La sede della Ram System ospiterà anche, lunedì 18 marzo alle 21,15, l’incontro informativo sui bandi per il cratere sismico organizzato dalla Cna Macerata, in collaborazione con Srgm Marche. È un periodo molto proficuo per chi intende investire nella propria impresa. Sono da poco usciti numerosi bandi regionali che prevedono contributi in conto capitale per le imprese dell’entroterra. Un team di esperti sarà a disposizione degli imprenditori che vorranno cogliere le opportunità di finanziamento. Sotto la lente il bando regionale che finanzierà la ripresa e lo sviluppo produttivo nell’area del cratere, con quasi 20 milioni sul tavolo, e i fondi resi disponibili dai Gal (Gruppi di Azione Locale) per start-up e Pmi delle aree interne. Variegata la platea dei possibili beneficiari e nutrita la lista dei diversi fondi europei attivati per vecchie e nuove imprese.

(Articolo promoredazionale)