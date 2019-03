GAGLIOLE - Sono stati presentati nella struttura “Alessandro Chierichietti” i cibi funzionali del progetto “Probiosenior”, che ha l'obiettivo di rafforzare il sistema immunitario e mantenere il benessere dell'intestino. Sono realizzati dallo spin off Unicam Synbiotec

Cibo per dare maggiore benessere ai più anziani e renderli più forti nei confronti del tempo che passa: sono stati presentati questo pomeriggio nella casa di riposo “Alessandro Chierichietti” di Gagliole, gli alimenti funzionali del progetto “Probiosenior”, che ha l’obiettivo di rafforzare il sistema immunitario e mantenere il benessere dell’intestino. Sono realizzati dallo spin off Unicam Synbiotec, arricchiti con probiotici, batteri buoni per l’intestino che facilitano il mantenimento della flora intestinale e di riflesso il benessere dell’organismo, rallentando il processo di ossidazione delle cellule ed il livello generale di infiammazione, che con l’aumento dell’età subiscono un’impennata.

Alla presentazione sono intervenuti l’assessore regionale alle attività produttive Manuela Bora, il sindaco di Gagliole Sandro Botticelli, il rettore Unicam Claudio Pettinari, il presidente Synbiotec che ha sviluppato i prodotti Alberto Cresci, il coordinatore degli ambiti sociali Valerio Valeriani, Stefano Sabbatini presidente casa riposo Gagliole e la ricercatrice Maria Cristina Verdenelli che ha sviluppato gli alimenti, tra cui succhi di frutta, yogurt e gustoso cioccolato, mozzarella, ricotta, primo sale, la dirigente regionale Patrizia Sopranzi. «L’obiettivo è quello di sperimentare alimenti funzionali con probiotico – ha spiegato Verdenelli – per migliorare le condizioni di vita dei senior, in cui le patologie legate ad ossidazione ed infiammazione si accentuano al crescere dell’età, per cui è importante mantenere in equilibrio la flora intestinale, garantendo loro maggiore benessere. Sarà effettuato uno studio scientifico, ad altri anziani saranno dati alimenti senza probiotico, a fine studio saranno esaminati i risultati».

Il progetto è finanziato con due milioni di euro grazie ai fondi Por Fesr europei, messi a bando dalla Regione ed avrà durata triennale. Gli alimenti saranno consegnati e sperimentati su 150 anziani, nelle case di riposo di Gagliole e San Severino, al centro Alzheimer di Camerino e a domicilio nei dintorni, nella residenza protetta di Sarnano, nelle case di cura private di Jesi ed Ancona. Ad un altro gruppo di anziani saranno dati gli stessi alimenti, ma senza probiotico ed al termine dei sei mesi di somministrazione si vedranno le differenze nei risultati. Il team di ricerca si attende un miglioramento nelle condizioni fisiche di coloro che utilizzeranno i probiotici. I dati saranno inseriti in una piattaforma ed elaborati a fini statistici. Sono coinvolti oltre a Synbiotec e Synbiofood, il caseificio Val D’Apsa, It innovative technology, Fidoka, le Unioni montane di San Severino e Camerino e dei Monti Azzurri ed i relativi ambiti sociali, la Coos Marche, Labor Spa, le università di Camerino e Firenze. «Interessanti ricadute del progetto sulle imprese sono lo sviluppo del partneriato pubblico privato, che potrà continuare anche successivamente – ha concluso Verdenelli – si registra un significativo impatto economico ed occupazionale nel breve termine dei 36 mesi del progetto, per cui si stima un incremento diretto di circa 25 unità occupate, di cui 15 qualificate, dedicate esclusivamente al progetto». Sottolineato dall’assessore Manuela Bora il forte aspetto di innovazione del progetto, un esempio da replicare anche in altre realtà produttive.