TERZA CATEGORIA - I biancorossi si impongono 2 a 0 in trasferta contro il Monteprandone nell'andata della semifinale di Coppa Marche. A segno Aliberti e Firmani, gara di ritorno in programma il 10 aprile

Atletico Macerata corsaro a Martinsicuro nella semifinale di andata della fase regionale della Coppa Marche, 3° Categoria, che ha visto i maceratesi imporsi per due reti a zero contro i padroni di casa del Monteprandone. Partita estremamente equilibrata tra due squadre che, nonostante un incessante diluvio, non hanno mai rinunciato a giocare la palla. Più bravi i maceratesi a concretizzare e portare a loro favore l’inerzia dell’incontro, rischiando anche di dilagare in un finale con le squadre stanche e molto allungate. Cronaca: sul sintetico del Tommolini di Martinsicuro, inzuppato di pioggia fin dalle prime fasi del riscaldamento, si affrontano la prima della classe del girone H, il Monteprandone, e la terza forza del girone E, l’Atletico Macerata. Interlocutoria fase di studio nella prima mezz’ora dove le due squadre provano a scardinare la difesa avversaria con qualche sporadica sortita individuale, ma senza creare eccessivi patemi ai due estremi difensori. Al 38’ la svolta: Gigli pesca Aliberti tra le linee, il bomber tascabile si gira in un fazzoletto e in un battito di ciglia è già in area di rigore, destro secco a incrociare, palla all’angolo basso, Rossi impotente. 0-1.

Nella ripresa cerca il riscatto il Monteprandone e dopo neanche 4 minuti va vicinissimo al pareggio, cross dalla destra che pesca l’accorrente Infriccioli, torsione pregevole del terzino neroverde, ma la palla fa la barba al palo alla sinistra di Gattari. Segue quarto d’ora di battaglia senza quartiere in cui il signor Marozzi deve ricorrere ripetutamente ai cartellini. 65’ ancora un cross dalla destra per i padroni di casa, Bruni si coordina, ma la conclusione difetta di precisione. Al 69’ raddoppio Atletico, sventagliata a tutto campo che proietta il neoentrato Fratini in profondità, il giovane esterno guadagna il fondo e appoggia dietro per l’accorrente Firmani che apre il piatto e non perdona. 0-2. 74’ ci riprova Aliberti, viene contrastato e la palla carambola sui piedi di Lombi che da posizione favorevole non riesce ad inquadrare lo specchio. Clamorosa traversa per l’Atletico all’83’, Firmani si libera con un numero da circo al limite dell’area e lascia partire un gran tiro, solo il legno gli nega la gioia della doppietta. Gara di ritorno prevista per il 10 aprile a Macerata, ora testa al campionato per entrambe le squadre con i maceratesi che ospiteranno già domani il Pievebovigliana e gli ascolani che saranno impegnati in un’ostica trasferta ad Amandola.

Il tabellino:

MONTEPRANDONE: Rossi, Infriccioli (57’ Scarpetti), Sciamanna (70’ Giuliani), Mozzoni, Scipioni, Pelliccioni, Dollani (63’ Nista), Camaioni, Veccia (88’ Piunti), Bruni (76’ Massa), Assennti. All.Adami

ATLETICO MACERATA: Gattari, Rocchi, Cirilli, Gigli, Ortenzi, Lucentini, Aliberti (78’ Del Gobbo), Lombi (89’ Pascucci), Firmani (89’ Sampaolesi), Zerani, Miglietta (64’ Fratini). All.Cencioni

ARBITRO: Marozzi di Ascoli Piceno

RETI: 38’p.t. Aliberti, 24’s.t. Firmani